Acusan de publicidad engañosa a la firma de diamantes de DiCaprio

El asunto no pinta muy bien para el actor. «Estoy orgulloso de invertir en Diamond Foundry, una empresa que reduce los costes humanos y medioambientales mediante el cultivo de diamantes sostenibles». Así anunciaba Leonardo DiCaprio en noviembre de 2015 su inversión en una firma de diamantes, tocado por su papel en «Diamante de sangre», en la que se trataba el contrabando de joyas en África. Una manera de diversificar sus negocios para que sus ingresos no sólo procedan de sus papeles en la gran pantalla. Sin embargo, Diamond Foundry no parece que sea tan transparente como sus joyas, según ABC.

La comisión federal de negocios de Estados Unidos afirma que la empresa está haciendo algunas trampas con sus anuncios. Al parecer, en Internet emplean un lenguaje confuso para promocionar sus diamantes, dejando entrever que son reales y no creados en un laboratorio. El portal Page Six ha publicado una carta que la comisión le ha mandado a la empresa. En ella, la agencia estatal expresa su «preocupación» porque «algunos de los anuncios» podrían estar violando su código, que prohíbe «actos o prácticas desleales o engañosas que afecten al comercio».

Además, también han sido acusados de presumir de «los beneficios medioambientales de sus joyas en comparación con los diamantes extraídos». Se ha instado a la marca a argumentar cómo su modo de negocio es beneficioso para el medioambiente, con el fin de evitar decepcionar a sus consumidores. Según señalan, Diamond Foundry no ha constatado esta información y ayer terminó el plazo para demostrarlo.