Los 45.000 euros que palmó el 'zejatero' Almodóvar por pasarse de listo

Se quiso pasar de listo y le pillaron con el carrito del helado. El 'democrático' Pedro Almodóvar, que estos días anda de celebración al cumplirse el vigésimo aniversario de la exitosa cinta 'Todo sobre mi madre' quizá haya olvidado un negro episodio que le produjo más de un dolor de cabeza -Almodóvar negó en los Goya la existencia de VOX y así le responde el partido de Santi Abascal-.

Tal y como cuenta 'La Otra Crónica' de El Mundo este 25 de mayo de 2019, a Almodóvar le amargaron los cuantiosos premios que tuvo esta película por la acción judicial emprendida por la actriz Celeste Holm, protagonista de 'La barrera invisible', por la que ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria y 'Eva al desnudo' -Yolanda Ramos no se corta y carga contra el mismísimo Pedro Almodóvar-.

La artista se vio en la obligación de interponer la correspondiente demanda contra el cineasta español ya que este utilizó su imagen sin su consemiento, ya que durante los tres primeros minitos de 'Todo sobre mi madre' se ven varias escenas de 'Eva al desnudo' en las que aparece precisamente Celeste Holm -Almodóvar, Hijo Adoptivo, define Madrid como la ciudad de la libertad-.

La actriz, ya fallecida en 2012, comentaba que -El brutal ataque de la veterana actriz contra Pedro Almodóvar y Penélope Cruz-:

Cuando vi la película me quedé estupefacta. ¿Por qué no se habían puesto en contacto conmigo? Supongo que debieron pensar que estaba muerta (sonríe). Pero no, estaba bien viva, así que me puse en contacto con mi abogado para tomar cartas en el asunto.