Este es el final alternativo de Juego de Tronos que se ha vuelto viral

Como sabes, hay mucha gente a la que no le ha gustado el final de Juego de Tronos. Algunos se han dedicado a redactar peticiones para que vuelvan a rodar toda la última temporada -algo bastante poco probable...- (El radical cambio de look de Sophie Tuner, adiós a la imagen de Sansa de Juego de Tronos).

Y otros se han puesto manos a la obra ellos mismos, y están imaginando de qué otra manera podría haber acabado la serie ('Juego de tronos' se despide con otro gazapo a la vista de todos: Una botella de agua 'sigue' al vaso de Starbucks).

En el episodio final de la octava temporada podemos ver como coronan a Bran Stark -el cuervo de tres ojos- como rey de los seis reinos de Poniente. A mucha gente no le ha gustado esto, y por eso están imaginando finales alternativos que para ellos tengan más sentido.

Por ejemplo, un fan ha hecho una edición diferente para el final de Juego de Tronos... y está convenciendo a muchos fans de que este final sí tiene sentido. En 30 segundos presenta Bran como el gran villano de Poniente.

What if #GameOfThonesFinale Was like this

#alternativeEnding#GOTSeasonFinale pic.twitter.com/3t4P6grscu