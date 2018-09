Carne a la pizzaiola, receta napolitana

¿Has probado la carne a la pizzaiola? La receta tiene origen napolitano y se consideraba un plato ‘de pobres’. Sus ingredientes son muy sencillos y fáciles de encontrar. Una receta de aprovechamiento para carne de ternera o cerdo. En otro artículo de Periodista Digital hicimos lomo al horno con patatas, hoy carne a la pizzaiola.

¿Por qué se llama pizzaiola?

La historia de esta receta es incierta, pero sí se sabe que proviene de Nápoles. La tradición vincula los orígenes de esta receta a la zona de Campania, donde el tomate, el ajo y el orégano son ingredientes habituales. Un ‘pizzaiolo’ es la persona experta en hacer pizzas , y la ‘pizzaiola’ se refiere lógicamente a la mujer.

Hace décadas los pizzaiolos más valorados era casi siempre hombres, hoy tenemos pizzaiolas mujeres como Sara Palmieri que están triunfando.

La receta de carne a la pizziola se inspira en una de las primeras pizzas: concretamente la pizza marinara o marinera que lleva tomate, aceite, orégano y ajo. El origen de la pizza marinara se remonta a 1734, según cita turismoecucina.it, esta fue antes que la pizza margarita que se preparó en honor a la reina italiana Margarita de Saboya.

La receta original era un plato humilde, se hacía añadiendo rodajas de tomate napolitano junto a los restos de carne y algo de aceite de oliva. En el pasado no se usaban cortes finos sino carnes de segunda como las de estofados. Se cocinaban durante horas para lograr estuvieran tiernas y de esta forma se aprovechaba. No se añadía cebolla solo ajo. lo de las alcaparras en la receta seguramente se añadió con posterioridad, hay recetas que no las incluyen

Este plato de carne con salsa, se fue extendiendo y hoy se puede encontrar distintas interpretaciones en Sicilia, Basilicata y Puglia.

Receta de carne a la pizzaiola

La receta se puede prepara con carne de cerdo, pero la más tradicional es con ternera. En la recetas actuales se cocina la carne en filetes finos de ahí que la preparación es bastante rápida, sin embargo si quieres probar la receta original usa carne para estofado y la preparas la receta con los mismos ingredientes (pero añades 400 ml de caldo de carne). Se programa 40 minutos y se deja reposar.

Ingredientes

Lomo de ternera en filetes finos – 600 g

Tomate natural tamizado – 300 g

Orégano seco – 1 cucharadita

Alcaparras – 2 cucharadas

Dientes de ajo – 3 unidades

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Sal – al gusto

Pimienta negra – una pizca

Preparación

Pela y corta los ajos en trozos grandes. Añade aceite de oliva a una sartén amplia y deja que se doren los ajos sin que lleguen a quemarse (sobre 1 minuto). Añade el tomate tamizado y dos cucharadas de agua. A continuación agregar sal y pimienta y las alcaparras. Cocinar durante 10 minutos a fuego lento. Transcurrido este tiempo introducir los filetes en el tomate y añadir el orégano. Cocinar durante 4 minutos a fuego medio. Apagar el fuego y dejar reposar un par de minutos.

