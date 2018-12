¡Cómo hacer pollo teriyaki sin ingredientes caros o complicados de encontrar! Esta salsa se elabora en Japón con soja, mirin, y sake, allí, son ingredientes habituales. En España en cambio la soja es muy fácil de localizar, pero el sake y el mirin no tanto. Si te gustan las recetas exóticas pero no encuentras los ingredientes al final acabas dejando la receta para otra ocasión. Por eso en Periodista Digital, te presentamos una receta de pollo teriyaki fácil para prepararla cuando tu quieras.

Historia de la salsa teriyaki

La historia de la salsa teriyaki se cree comenzó en el Japón en el siglo XVII. Lo curioso es que en Japón no existe una historia oficial sobre esta salsa por eso no es la única hipótesis, otra hipótesis afirma la salsa surgió en Hawái.

El término `teriyaki’, si existe en la cultura japonesa, se refiere más a un método de cocción que se aplica a la preparación de pescado. En Japón hay tres métodos de cocción muy conocidos: sukiyaki, yakitori y teriyaki. El denominador común entre estos tres métodos es ‘yaki’ que se traduce como ‘a la parrilla’.

El método de cocción teriyaki surgió en el siglo XVII, durante los primeros años de los shoguns Tokugawa (1603-1868), fue el tercer y último shogunato que ostentó el poder en todo Japón; condujo a, mejoras en la agricultura y la cultura alimentaria de Japón.Entre los nuevos condimentos que surgieron en esta época estaba precisamente la salsa de soja, que comenzó a fabricarse en pequeños talleres y luego a nivel industrial.

Otra hipótesis es que la salsa teriyaki en realidad surgió en Hawaii, gracias a la inmigración japonesa que llegó a la isla a comienzos del siglo XIX. Para preparar sus recetas adaptaron ingredientes locales (ya que no tenían los del Japón), por eso usaron otros como el zumo de piña que mezclaban con la soja. Con el tiempo la salsa se acabó llamando teriyaki. En Estados Unidos, cualquier salsa ‘parecida’ a la teriyaki, aunque no lleven sake o mirin se llama igual. Lo que no falla es usar soja y azúcar y un punto picante que le da la pimienta y el jengibre.

Cómo hacer pollo teriyaki fácil

Ingredientes

Harina para todo uso – 60 g

Pechugas de pollo – 3 unidades

Pimienta –¼ de cucharadita

Sal-¼ de cucharadita

Azúcar moreno – 2 cucharadas

Aceite de girasol – 2 cucharadas

Salsa de soja – 200 ml

Vinagre de manzana – 2 cucharadas

Semillas de sésamo – 1 cucharadita

Jengibre – una cucharadita

Preparación

En un táper mediano añade la harina, jengibre, sal y pimienta. Mezclar estos ingredientes. Corta las pechugas en trozos. Agrega los trozos de pechugas de pollo al táper. Tapa el recipiente y agita. Sin tener que mancharte las manos lograrás que el pollo se impregne de harina. Dale la vuelta y sigue agitando unos segundos para que toda la harina se adhiera al pollo. En una sartén añade aceite de girasol, dora el pollo por ambos lados. A continuación deja reposar en un plato con papel de cocina. En la sartén anterior agrega la salsa de soja y dos cucharadas de azúcar moreno, baja el fuego al mínimo y remueve. El azúcar se irá fundiendo. Incorpora el pollo que teníamos reservado y mezcla con la salsa. Servir el pollo teriyaki acompañado de arroz o verduras.

