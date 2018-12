Cómo hacer papas arrugadas o “arrugás” canarias

¿Te apetecen unas papas arrugadas, o “arrugás”? Esta receta, es uno de los platos más conocidos de la gastronomía canaria. Se acompañan con salsas como el mojo picón. Son muy fáciles de hacer solo necesitas tres ingredientes. En otro artículo de Periodista Digital hicimos patatas a la importancia, hoy papas arrugás o arrugadas.

El secreto de las papas arrugadas

La receta no puede ser más sencilla, y el éxito está no solo en el ingrediente principal: la patata canaria, también en otro truco los canarios antiguamente usaban agua de mar para cocer las patatas. En la actualidad se usa sal gorda pero no una cucharadita, se deben cocer en el menos 75 g de sal si es un kilo de patatas o 150 g si son dos kilos como en nuestra receta. No importa si te pasas de sal, la mayoría quedará en el agua. Desde el siglo XVI se cultivan en Canarias distintas variedades.

Las características de la orografía, la composición del suelo de las islas y el clima, dieron lugar a variedades autóctonas. El suelo de Canarias es distinto al de la península al ser una tierra volcánica. En su subsuelo predominan los componentes basálticos que influyen en el desarrollo de los cultivos. En la actualidad hay 29 variedades de ‘Papas Antiguas de Canarias’. con ‘Denominación de Origen Protegida’, como son la ‘Bonita, ‘La Ojo de Perdiz’, o ‘La Azucena Blanca’. Estas patatas llegaron a las islas procedentes de Bolivia y Perú tras el Descubrimiento de América, y se adaptaron al terreno.

¿Se puede hacer sin patata canaria? Lo ideal si la encuentras en el mercado es usar patatas canarias pero como no siempre es posible, podemos utilizar otras pero siempre de tamaño pequeño, y que todas las patatas tengan una dimensión similar. No vale usar patatas grandes y cortarlas. Deben ser patatas de tamaño pequeño y cocerse con la piel.

Receta de papas arrugadas o arrugás canarias

Ingredientes

Papas pequeñas – 2 kg

Sal gorda – 150 g

Limón – 1 unidad

Preparación

En un recipiente con agua lavamos las patatas, como las cocinamos con su piel debemos asegurarnos estén bien limpias. Con dejarlas a remojo unos minutos y frotar las patatas con los dedos, las tendremos listas para la receta. Prepara una olla grande, agrega las patatas, la sal gorda y el limón cortado por la mitad Añadir agua pero que no cubra del todo, con que queden la mayoría cubiertas sin llegar a estar sumergidas. Cocer a fuego medio durante unos 20 minutos. El tiempo de cocción puede variar según el tipo de patatas por eso a partir de 18 minutos podemos vigilar pinchando alguna patata. Deben estar tiernas, a veces necesitan 23 minutos en lugar de 20 pero el tiempo aproximado son 20 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción retirar la olla y escurrir las patatas. Las pondremos en la misma olla anterior pero ahora sin agua. Agregar otra cucharada de sal gorda. Encender el fuego al máximo, pasados un minuto zarandear la olla para ayudar a que las patatas se vayan secando. Repite esto mismo pasado otro minuto. Bajar el fuego a media temperatura, en medio minuto más, notarás, se vuelven más blancas y la sal se va quedando cristalizada en la piel de las papas ya las tienes. Retira del fuego y tapa el recipiente con un tapa o paño. Deja reposar otros dos minutos.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de papas arrugás o arrugadas? En Facebook tienes más.