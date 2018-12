Receta fácil de hamburguesas de garbanzos

¡Te van a gustar estas hamburguesas de garbanzos, por su textura y sabor! Entre las recetas veganas las de hamburguesas vegetales son de las más populares, son muy sencillas de preparar, puedes reciclar ingredientes, (añadir trocitos de pimiento, o hierbas aromáticas que tengas). La base de la receta es muy barata (garbanzos cocidos, el bote de 200 g te sale por 0,57 € aproximadamente). En Periodista Digital ge contamos el paso a paso de estas originales hamburguesas.

El concepto de evitación de la carne es antiguo, ya en la India y el Mediterráneo Oriental varias culturas no incluían la carne en su alimentación. Por ejemplo en Grecia, seguidores de religiones como el budismo, el jainismo o el hinduismo también fomentaron el vegetarianismo alegando que los humanos no deberían infringir dolor a otros animales.

¿Es lo mismo vegano que vegetarianos?

No exactamente, el movimiento vegano deriva el vegetariano, en 1908 se creó la Unión Vegetariana Internacional. Tendrían que pasar algunos años en 1944 cuando un grupo de vegetarianos que a su vez tenían unas normas comunes (no comer alimentos de origen animal, ni siquiera huevos, leche o miel) acuñaron un término propio.

Dentro de los vegetarianos hay varios tipos, ninguno come carne, pero algunos sí consumen leche son los lactovegetarianos.Otros toman huevos, los ovovegetarianos. Los hay que toman leche y huevos, los lactoovovegetarianos.

La mayoría de vegetarianos, pueden consumir, miel o la gelatina sin problemas, pero los veganos no. Podríamos definir el veganismo como una forma extrema de ser vegetariano. Los veganos solo consumen, vegetales, legumbres, cereales o frutas.La filosofía vegana va más allá de la alimentación, tampoco usan ropa u objetos que procedan de algún animal. No a las pieles, al cuero, a la lana o al marfil.

Aunque la alimentación vegana es rica en fibra, vitaminas y antioxidantes, al no consumir alimentos de origen animal tienen carencia en vitamina B12. Es por eso que los médicos recomiendan a los veganos suplemente su dieta con complementos de esta vitamina. Estas recomendaciones las afirmaron expertos en dietética en el Congreso de la AEDN celebrado en Madrid. Así que si eres vegano o vegetariano no te olvides de tomar esta vitamina para no tener ningún tipo de carencia nutricional.

Cómo hacer hamburguesas de garbanzos

Ingredientes para 4 hamburguesas

Garbanzos cocidos –150 g

Copos de avena – 4 cucharadas

Queso Cheddar – 50 g

Cúrcuma – ½ cucharadita

Huevo – 1 unidad

Aceite de oliva virgen – 80 ml

Preparación

Añadir los garbanzos en un recipiente con una cucharada del agua que lleva el bote, que ayuda a dar textura. Incorporar un poco de aceite de oliva virgen extra y triturar con una batidora de mano hasta obtener un puré. A continuación una vez tengamos el puré de garbanzos añade, la cúrcuma y los copos de avena, sal y pimienta. Mezclar de nuevo. Incorporar el queso rallado, mezclar una vez más hasta integrar los ingredientes. Dejar reposar unos diez minutos a temperatura ambiente. Luego tomar una porción de esta masa y hacer dos bolas. Una vez tengamos las bolas las aplastamos con un plato y conseguimos la forma de hamburguesas. Añadir un poco de aceite de oliva a la sartén y dorar las hamburguesas por ambos lados. Mientras se cocinan las hamburguesas de garbanzos, puedes preparar pan de hamburguesas en el horno para que esté ligeramente caliente. Cuando las hamburguesas estén listas, rellenar añadiendo una rodaja de tomate,cebolla, lechuga, un poco de mostaza y miel o lo que más te guste. ¡Listas las hamburguesas de garbanzos!

