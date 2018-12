Los mejores 12 productos de marca blanca para una 'económica' cena de Nochebuena

Ya no es necesario arruinarse para tener una rica y buena cena de Nochebuena, aquí te damos unos consejos que te permitirán disfrutar por mucho menos. (Los 10 'grandes' peligros que te acechan en Navidad)

Cava Cabré & Sabaté Brut de Mercadona: 1,95 €

Se acerca una de las noches más esperadas del año. La báscula está preparada para notar los kilitos de más y uno ya empieza a desabrocharse el botón del pantalón. A partir del 24 de diciembre prácticamente todos los españoles piensa soloen dos cosas: comer y beber, pero ¿a qué precio? En esta época quien más sufre es nuestra cartera. El Español ha seleccionado los 12 productos de marca blanca que le harán quedar como el mejor anfitrión y al mejor precio. (Así se elabora un buen presupuesto para Navidad)

Vino tinto Marqués del Cerro Tempranillo 2016 de Lild: 4 euros

Después de tantos tupperwares y muchas semanas de comida rápida, durante estas fiestas todo comensal espera llevarse a la boca algo de calidad. Tras el primer chinchín con el cava, toca dejar hueco a un tinto de la cadena Lidl. La medalla de oro se la lleva el vino Marqués del Cerro Tempranillo 2016 (D.O. Rioja), que fue galardonado con el Gran Baco de Oro 2016.

Jamón ibérico de cebo de DIA: 5,15 €

El mejor amigo del hombre no es el perro. Es el jamón. O al menos eso dijo un sabio una vez. La cadena Dia ha sacado una zona gourmet llamada Delicious en la que no podía faltar esta delicatessen española. ¡Y que no falten los picos!.

Lomo de cerdo ibérico de Lidl: 2,49 euros

No es necesario gastarse cientos de euros para triunfar en la cena de Nochebuena. La marca blanca especializada en embutidos de Lidl se llama Realvalle y en sus envases se esconde un lomo 50% raza ibérica que le hará triunfar. ¡Y por menos de 3 euros!

Queso brie de DIA: 1,15 euros

Los lácteos de la cadena española triunfan entre sus compradores más fieles mientras se hunde la cadena. Muchos de sus clientes destacan su queso brie por encima de otras marcas blancas por su bajo precio y sobre todo por su sabor. Con el jamón ibérico, el lomo y este queso ¡ya estará lista su tabla de embutidos!

Salmón ahumado Noruego Carrefour: 3,10 euros

Estas lonchas de salmón ahumado y loncheado en España provienen de las frías aguas de Noruega. Ya sea porque no come carne o porque quiere darle otro gustillo a su paladar, este pescado dará mucho juego a su aperitivo y aún más si le da un toque de sabor con un poco de salsa de eneldo.

Crema de setas de Hacendado: 1,20 euros

Los platos de cuchara son siempre una opción ligera y sencilla para el menú de Navidad. Los productos de Juan Roig suelen estar a la altura de nuestras expectativas y esta crema no iba a ser menos. Puede trocear un par de champiñones y saltearlos en el momento de la presentación. Voilà!

Pechuguita de pollo asado rellena con mousse de foie: 6,95€

El plato principal es siempre el más elaborado y complicado, pero Carrefour nos los pone fácil. No serán necesarias largas horas en la cocina para preparar estas pechugas de pollo rellenas con foie. Rebusque en su cartera y con menos de siete euros tendrá listo el plato estrella del menú.

Higo turco de Carrefour: 3,29€

Jugoso, sabroso e irresistible. Así estará su plato principal si lo acompaña con estos higos turcos frescos. Córtelos e introduzca pequeños trozos de bacon que también encontrará en la cadena francesa. Unos minutillos al horno y ¡listo!

Surtido de macarons de Lidl: 3,99 euros

Los productos de la línea Deluxe de Lidl tienen una calidad superior a la media y suelen tener productos que no están disponibles en otras marcas. Estos dulces franceses hechos de pasta de almendras normalmente tienen un precio muy elevado, pero la cadena alemana los vende por menos de cuatro euros. Vainilla, chocolate, café, pistacho y diversos sabores más que nos quitarán el regustillo navideño por un momento.

Surtido de Navidad de Carrefour: 7,50 euros

Polvorones, mazapanes y mantecados. En Navidad que no falten. Carrefour pone a disposición de los más golosos un surtido de los dulces navideños más populares en una caja de casi dos kilogramos por 7,50 euros.

Turrón blanco de Hacendado: 1,90 euros

Miel, huevos, almendras y un poco de sal. Así es el turrón de Antiu Xixona, el grupo jijonenco detrás de la marca blanca de Mercadona. Mientras que en la página web oficial de la empresa jijonenca una tableta "etiqueta negra" cuesta 7,10 euros, Juan Roig va un paso más allá y la vende a 1,90 euros.