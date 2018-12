Sorbete de cava fácil

¿Sorbete de cava en menos de 5 minutos y solo tres ingredientes? Receta ideal para Navidad, para servir como copa de bienvenida o con el postre. En otro artículo de Periodista Digital hicimos polvorones caseros fáciles, hoy sorbete de cava.

Los sorbetes fueron los primeros postres helados

En el pasado distintas culturas como los romanos, los chinos o los persas descubrieron los beneficios de usar la nieve y el hielo. Acumulaban nieve recogida en grandes cuevas y podían conservar alimentos. Por ejemplo, en Sorrento, Italia se conservan las ‘niviere’ o ‘ghiacciaie’, cuevas artificiales donde se ponía la nieve helada.

Precisamente la nieve fue el ingrediente principal para crear sorbetes. Se mezclaba con leche, zumos de frutas o vino y se conseguía una refrescante bebida. En la época de Nerón (37. d . C a 67. d C), el emperador puso de moda entre las familias nobles los sorbetes, como un manjar sofisticado solo al alcance de unos pocos. En China también experimentaron con golosinas a base de hielo que solían servirse en las mesa del emperador. Parece desde el siglo VII a. C. Los chinos encontraron la manera de conservar el hielo en recipientes especiales.

Gracias a la rutas comerciales con Oriente Medio y Asia, a los chinos les llegó la costumbre de mezclar en hielo con aromas de frutas, algo que ya existía en Italia. Durante el Renacimiento los sorbetes se pusieron de moda en Italia y en el resto de cortes europeas. Muchas familias nobles usaban los sorbetes y ‘gelatos’ entre plato y plato para limpiar sus paladares.

Catalina de Médici la noble italiana hija del mecenas Lorenzo II de Médici, contribuyó al difundir el helado por toda Europa. Contrajo matrimonio en 1533 con el duque de Orleans, el que sería Enrique II de Francia. De su ciudad natal Florencia se llevó su séquito incluso hasta cocineros. Una vez instalada en Francia promovió distintas recetas inspiradas en las de su país de origen, por ejemplo la salsa bechamel.A comienzos de 1.600 el hielo triturado mezclado con fruta se vendía en todas las plazas públicas de Italia.

Sorbete de cava fácil

Usamos cava brut tiene 12 g de azúcar por litro, (el cava brut nature tiene aún menos 3 g por litro y el cava semi seco o el dulce pueden llegar a 50 g de azúcar por litro). Si tienes cava seco, o semi seco para esta receta, al ser más dulces rebaja la cantidad de azúcar a dos cucharadas.

Ingredientes

Cava brut – 1 litro

Limón granizado – 500 ml

Azúcar – 4 cucharadas

Preparación

El limón granizado lo encuentras en cualquier supermercado unos 800 ml te salen por 1.90 €, así que no es caro y simplifica mucho la receta.

En un batidora de vaso o en un recipiente apto para la batidora de mano, agrega 500 ml de cava y 250 de limón granizado, (la mitad de cada ingrediente). Incorpora el azúcar y tritura con la batidora. A continuación añade poco a poco el limón granizado y el cava restante. Bate de vez en cuando la mezcla con una espátula o cuchara de madera.. Una vez tengas todos los ingredientes remueve con una cuchara. Verter en un recipiente y dejar reposar cinco en el congelador. Servir acompañado de una rodaja de limón o un trocito de piel de limón.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de sorbete de cava fácil? En Facebook tienes más.