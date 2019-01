Cómo hacer fumet de gambas

¿Un fumet de gambas para arroces o sopas muy fácil de preparar? Cocina de aprovechamiento, si en tu cena de Nochevieja tienes gambas en el menú, no te olvides de reservar las cabezas ni las pieles. Puedes preparar un fumet delicioso para arroces, o para una sopa de pescado. En Periodista Digital te contamos el paso a paso de esta receta.

¿Qué es un fumet?

El término fumet proviene del francés, tiene varios significados: por ejemplo, el olor agradable de ciertos alimentos al cocerse, pero también es ‘fondo o caldo’, obtenido mediante la reducción de aves, vegetales, pescados o mariscos.

La elaboración es tan fácil como aprovechar cabezas, y pieles de los mariscos cocerlas para extraer el sabor y triturar el resultado para que quede bien fino. Aparte lo colamos para evitar quede algún resto. Este caldo se puede congelar en cubitos para añadir a cualquier arroz de pescado, para dar sabor a sopas y salsas para pescado.

La importancia del caldo en las recetas

La auténtica ‘Paella valenciana’ no lleva nunca caldo sino agua que se añade al sofrito, pero esta receta tradicional, no lleva pescado sino carne de pollo y conejo además de verduras. Son ingredientes con mucha sustancia por esto no hace falta añadir caldo de carne a la paella. Si en un arroz lleva ingredientes cárnicos con grasa, con añadir agua es suficiente. En cambio si queremos hacer arroz a banda, o de mariscos, uno de los secretos es usar un fumet o caldo de pescado o mariscos.

Caldos con pescado de roca o morralla dan mucho sabor, pero se puede usar cualquier tipo de pescado, incluida cabeza y espinas. Si preparas una receta de atún, merluza o rodaballo fresco con lo que te sobre tienes para preparar un caldo.

Con pieles y cabezas de mariscos se puede preparar un fumet delicioso, el sabor es más suave que con el de pescado, pero el arroz queda espectacular. Otra opción, cuece almejas o mejillones con un poco de sal, ajo y cebolla durante 20 minutos, tendrás un caldo exquisito.

El caldo o el fumet, la diferencia entre arroces o paellas de pescados y mariscos, insípidos o jugosos. El tipo de arroz es otro de los secretos, por ejemplo el arroz bomba es mas caro, pero también tienen más capacidad para retener sabor y mantener el punto adecuado. Se le considera uno de los mejores arroces del mundo. Si tienes ocasión cocina tus arroces de con esta variedad de arroz y notarás la diferencia.

Cómo hacer fumet de gambas

Ingredientes

Gambas frescas – 10 gambas

Aceite de oliva – 3 cucharadas de aceite de oliva

Dientes de ajo -2 unidades

Pimentó dulce – ½ cucharadita (opcional)

Agua – 1 litro

Sal – ½ cucharadita

Perejil picado

Preparación

Limpiamos las gambas, y conservamos las cabezas y las cáscaras. En una olla añadir aceite de oliva virgen, dos dientes de ajo enteros, cabezas y pieles. Cocinar 10 minutos. Durante este tiempo aplastar las cabezas para que suelten su jugo. Agregar 1 litro de agua a la olla y cocinar 15 minutos. Durante este tiempo tendremos que desespumar el caldo para quitar las impurezas que suben a la superficie. Transcurrido el tiempo de cocción introducir la batidora en la olla y triturar. Añadir el pimentón dulce, cocinar dos minutos y dejar reposar. El pimentón es opcional, hay quien no lo añade, si lo haces siempre al final. Pasar el resultado por un colador o chino para un resultado más fino. Añadir un poco de perejil picado para darle colorido y añadir vitamina C al caldo.

