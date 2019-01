¡Menudo regalo es preparar este roscón de Reyes relleno de nata o de trufa! Esponjoso aromatizado con agua de azahar, ralladura de naranja y ron. Con el sabor de antes, como los de panadería, ¿te atreves? Es más fácil de lo que piensas. En otro artículo de Periodista Digital hicimos polvorones caseros, hoy, te contamos cómo hacer el roscón clásico (sin relleno) y dos opciones para rellenar, con trufa y con nata.

Receta de roscón de Reyes relleno

Ingredientes

Harina de fuerza – 330 g

Harina normal –170 g

Huevos – 2 unidades

Azúcar –125 g

Aroma de vainilla –1 cucharada

Ron – 2 cucharadas

Levadura de panadería fresca – 25 g

Ralladura de naranja – 1 cucharada

Agua de azahar – 1 cucharada

Mantequilla – 70 g

Leche – 70 ml

Agua- 60 ml

Para el adorno

Huevos – 2 unidades

Almendras fileteadas – al gusto

Azúcar – 5 cucharadas

Zumo de limón – 2 cucharadas

Fruta escarchada - al gusto

Para el relleno de trufa

500 ml nata líquida para montar

4 cucharadas de azúcar glas o en polvo

3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de ron

Para el relleno de nata

Nata para montar – 500 g

Preparación

Hacer roscón no es difícil, pero sí requiere cierto tiempo. Es mejor preparar el roscón de un día para otro para que la masa pueda reposar. Si sigues los reposos convenientes verás como te sorprende el resultado. Cómo los reposos no tienes que hacer nada, salvo dejar reposar la masa no pierdes tiempo esperando.

deja reposar diez minutos. Disolver la levadura en un poco de agua tibia (60 ml), nunca caliente, con una cuchara aplasta la levadura y

Cuando ya tengas la harina tamizada, separa unos 125 g. Hacer un hueco en el centro de la harina. Mientras tanto, con un colador tamizar los dos tipos de harina sobre un recipiente, te puedes ayudar de una cuchara dando golpecitos.Hacer un hueco en el centro de la harina.

Con los 125g de harina y haz como un volcán con un hueco en el centro. Añade en el hueco la levadura junto al agua y la leche. Con esta mezcla haremos la ‘masa madre’ . Dejar reposar al menos dos horas o hasta que duplique su volumen.

Añadir un poco de sal. Batir hasta lograr una crema homogénea. En otro recipiente mezclar el resto de ingredientes de la receta: los huevos, la mantequilla, la ralladura de naranja, el ron, y el agua de azahar.



Combinar la mezcla anterior con la masa madre que tuvimos reposando y el resto de la harina que nos queda.

Segundo reposo

masa anterior y luego haz una bola. Sobre una superficie plana con un rodillo o una botella de vidrio vacía, aplana la

. Al trabajar la masa aplanar y hacer bola vamos quitando aire de la masa. De nuevo aplana y vuelve a formar una bola. Deja reposar otra hora cubriendo la bola con un trapo o con film de plástico

Tercer reposo

. Dejar de nuevo que repose otra hora. Repetir el proceso anterior, aplanar con el rodillo, trabajar con las manos y crear una bola

Cuarto reposo

y luego otros tres reposos más de una hora. Lo mismo que antes aplanar y luego hacer una bola y dejar otra hora. En total serían un primer reposo de la masa madre que son dos horas,

Amasado del roscón

Hacer una bola, luego con un plato o una fuente aplanar la bola. Le damos forma de roscón y cortamos el orificio del centro. La masa sobrante la aplanamos y la añadimos por encima al roscón. Trabaja con las manos para dejar lista la forma tradicional del roscón.

Horneado



Precalentar el horno a 180 º y preparar una bandeja de horno forrada con papel apto para horno.

, mezclar 5 cucharadas de azúcar con el zumo de limón. Añadir por encima del roscón. Batir un huevo y pintar con una brocha de silicona el roscón. Agregar el adorno, guindas, trocitos de fruta escarchada, almendras fileteadas. Para el azúcar escarchada que va encima del roscón

Colocar en la bandeja de horno y hornear a 180 grados durante 15 minutos más otros 5 de reposo aproximadamente.

Dejar que el roscón se enfríe antes de rellenarlo. Cuando esté tibio lo podemos cortar por la mitad introduciendo por una misma zona un cuchillo e ir cortando la circunferencia del roscón con cuidado de no romperlo.

Preparación del relleno

El de nata es el más fácil. Añadir la nata montada a un recipiente y montar con la batidora.

rellena el roscón, la nata saldrá de forma más bonita que si la agregas con una cuchara. Luego una vez el roscón esté tibio y cortado por la mitad, rellenar y listo. Si quieres que te quede como de panadería agrega la nata a una manga pastelera o una bolsa tipo Zip cortando el extremo, y

El de trufa

Montar la nata con la batidora, a continuación añadir poco a poco el cacao en polvo sin azúcar, el azúcar y una cucharadita de ron

con una manga pastelera o con la cuchara. Mezclar los ingredientes. Rellenar el roscón que previamente hemos abierto por la mitad

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de roscón de Reyes relleno? En Facebook tienes más para escoger