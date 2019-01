Trucha con almendras, una receta gourmet para disfrutar de este pescado azul. Las trucha son pescados de ríos de la familia de los salmones, por eso su carne es más rica en grasa que la de los pescados blancos y su sabor más jugoso. En otro artículo de Periodista Digital hicimos, salmón al horno hoy truchas con almendras.

¿Qué nutrientes aportan las truchas?

Las truchas contienen una buena dosis de proteínas, (18,75 mg), tienen (6,7 g), de grasa y vitaminas como la B3, (8,45 mg), B7, (4,5 mg), vitamina B9, (9,44 ug), vitamina B12, (5,23 ug). También vitamina A, ( 34,46 ug) D, (2.02 mg) y vitamina E, (1.45 mg).

Entre los minerales que aportan las truchas destaca el calcio, (108 mg), el potasio, (480 mg), el yodo (11,43 mg) o el fósforo, (260 mg). Las truchas aportan 135 calorías por ración de 100 gramos. Entre las grasas que contienen las truchas están los ácidos grasos Omega-3, nutrientes conocidos por sus múltiples beneficios para la salud cardiovascular y para el funcionamiento del cerebro.

La temporada de truchas comienza en España desde la tercera semana de marzo hasta finales de julio en zonas como Galicia o Castilla León. Este pescado azul es frecuente en ríos y lagos de nuestro país. Existen muchas especies de truchas, aunque la trucha común es la más frecuente.

La trucha es muy sensible a las variaciones de temperatura del agua, por eso debido al cambio climático que eleva la temperatura de los ríos, la trucha está en peligro. Según una investigación de agencia.sinc, el calentamiento del agua está asociado a la disminución de las especies de este pescado azul y según la investigadora Ana Almodóvar, la población de trucha se reducirá a la mitad en 2040 y habrá desaparecido de nuestros ríos para el 2100.

Como las especies de trucha de río cada vez son menos numerosas, las de piscifactoría son las que durante todo el año surten a las pescaderías. La carne de la trucha no suele ser tan roja como la del salmón, ya que en su alimentación no come crustáceos pigmentados. Sin embargo en España es muy común la especie de trucha asalmonada, que logra ese color precisamente gracias a la alimentación que recibe en la piscifactoría

Trucha con almendras

Ingredientes

Truchas – 4 unidades

Almendras crudas fileteadas – 150 g

Mantequilla – 1 cucharada y ½

Zumo de limón – El de 2 limones

Sal – al gusto

Preparación

Las truchas las puedes encontrar ya fileteadas envasadas o puedes pedir en la pescadería que te hagan filetes. De otra forma tendrías que limpiar la trucha en casa. Si las tienes que limpiar: retira la cabeza, las espinas, abrir la trucha para desde la cola a la cabeza. Extraer las vísceras. Luego lavar las truchas y sazonar con sal y pimienta. Filetear o dejarlas enteras. Añadir a una sartén la mantequilla y freír las truchas por ambos lados. Cuando estén ligeramente doradas apagar el fuego, retirar las truchas de la sartén y agregar por encima zumo de limón. Deja reposar. En la misma sartén doramos las almendras fileteadas, son finas así que no tardarán mucho. Cuando las veas doradas apaga el fuego. Para emplatar colocar las almendras en un plato o fuente, verter las almendras sobre el pescado, aprovechar el resto de zumo de limón que quede en el plato para verter por encima. ¡Listas las truchas con almendras!



También te puede interesar

¿Te ha gustado la trucha con almendras? En Facebook tienes más para escoger.