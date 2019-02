¿Has probado el Irish Boxty o pastel de patatas al estilo irlandés? Se trata de unas tortitas elaboradas con patatas ralladas y puré de patatas que se sirven a lo largo del día.

La receta, está tan arraigado el boxty en las tradiciones de Irlanda que tiene hasta rimas populares:“Boxty on the griddle, boxty in the pan, if you can’t make boxty, you’ll never get your man!”, (“Boxty en la plancha, o boxty en la sartén, si no puedes hacer un boxty nunca conseguirás tu hombre”). En otro artículo de Periodista Digital hicimos, hoy pastel de carne estilo inglés. Hoy patatas irlandés o Irish Boxty.

Historia del pastel de patatas irlandés o Irish Boxty

Esta receta es original de Co Leitrim y la zona del noroeste de Irlanda. Es anterior a la Gran Hambruna irlandesa, (1847-1849), de hecho era una de las recetas de subsistencia más conocidos durante el siglo XVIII. Un plato barato, fácil de preparar y bastante apetecible.

Las clases populares en Irlanda cocinaban casi a diario, pasteles de manzana con patatas, o pasteles de patata boxty como si fuera pan. Por eso cuando llegó la gran Hambruna de la patata murieron cerca de dos millones de personas. Con el tiempo el Irish Boxty quedó como una receta tradicional y se extendió al Reino Unido, Australia y gracias a los inmigrantes irlandeses también a los Estados Unidos y Canadá.

Pastel de patatas al estilo irlandés

Ingredientes

Harina para todo uso – 220 g

Polvo de hornear – 1 cucharadita

Puré de patatas en copos – 225 g

Patatas crudas ralladas (tipo paja) –225 g

Leche semidesnatada– 250 ml

Zumo de limón – 1 cucharada

Mantequilla – 60 g

Sal – al gusto

Preparación

Para esta receta necesitamos un ingrediente común en Irlanda y Reino Unido, Buttermilk o suero de leche. Como no es fácil de encontrar en España, (en supermercados Lidl y Aldi lo he encontrado). Podemos crear una versión casera. Necesitas un vaso de leche ligeramente templada y una cucharada de zumo de limón. Añade el limón a la leche remueve unos segundos y deja reposar 15 minutos. La leches se cortará y ya la podremos usar en esta receta. Tamizar la harina con ayuda de un colador sobre un recipiente, añade el polvo de hornear y la sal. Las patatas las puedes rallar con una mandolina manual o cualquier rallador, las necesitamos finas tipo paja. Introducir las patatas paja en el microondas cubiertas con papel film. Programar 3 minutos a máxima temperatura. En otro recipiente combina el puré de patatas en copos con las patatas que acabamos de cocer ligeramente en el microondas. Incorpora la harina a las patatas y mezcla con una cuchara. Añade poco a poco el suero de leche que preparamos en el punto 1º. Sigue mezclando hasta que la masa no esté pringosa. Debe quedarnos una masa espesa y firme, sin que se pegue ni a las manos ni a las paredes del recipiente. Por eso el agua es mejor añadirla poco a poco. Primero la mitad del agua, trabaja la masa cuando la notes muy seca añade un poco más de agua y así hasta que notes la masa flexible. Hacer una bolas con la masa, menores que una pelota de tenis. Luego con un plato o una bandeja aplastar las bolas hasta obtener las tortitas. Agregar mantequilla a una sartén a fuego medio. Cuando se derrita cocinar las tortitas de patata por ambos lados hasta que estén doradas. Cuando estén a tu gusto apaga el fuego, y deja reposar las tortitas con el calor residual durante unos minutos. Sazonar con sal al gusto y servir.

