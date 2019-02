La leche frita gallega es otro dulce de sartén tradicional en Semana Santa, como las torrijas Su elaboración es muy sencilla, si sigues los pasos te saldrá a la primera, ¡no tiene pérdida! En otro artículo de Periodista Digital hicimos natillas caseras ‘de la abuela’, hoy otro postre lácteo, la leche frita gallega.

Se prepara en Galicia, en Valladolid, en Cantabria, Asturias o Valencia. Prácticamente en toda España. No se sabe con exactitud dónde surgió esta receta, al ser un postre con ingredientes sencillos, aunque los ingredientes básicos no varían (leche, harina, azúcar y huevos), existen distintas variantes. Hay quien añade canela, y quién no, ralladura de naranja en lugar de limón, maicena y harina a partes iguales para lograr una textura más cremosa. El resultado es un dulce de textura cremosa con un sabor que recuerda al flan.

Leche frita gallega paso a paso

Ingredientes

Para la masa de leche

Leche entera a temperatura ambiente - 1 litro

Harina para todo uso - 60 g

Maicena o harina de maíz - 60 g

Azúcar - 120 g

Huevos - 2 unidades

Piel de limón - la de ½ limón

Aceite de oliva sabor suave o de girasol - 100 ml

Sal - una pizca

Canela - 1 palito

Para el rebozado

Harina - 120 g

Huevos - 3 unidades

Para decorar

Azúcar - 60 g

Preparación

La leche frita se compone primero de la masa de leche que nos tiene que cuajar para después rebozarla y freírla. Por eso es mejor hace la receta de un día para otro.

Del litro de leche separamos unos 400 ml, tamizamos la harina y la maicena sobre el recipiente donde tenemos la leche, usando un colador.

Mientras tamizamos la harina de vez en cuando remueve la leche con unas varillas de cocina. Cuando tengas toda la harina incorporada bate un poco más para que nos quede integrada en la mezcla.

A continuación en añadir dos huevos a la mezcla anterior, un poco de sal. Remover con las varilla para mezclar. Reservar para luego.

En otra cazuela ponemos los 600 ml de leche que nos quedan, a fuego medio. Añadir piel de limón y el palito de canela en rama. Llevar a ebullición y apagar el fuego.

Dejar que repose unos 10 minutos para que se aromatice la leche, retirar la piel de canela y el limón. Pasar la leche por un colador o chino (para evitar nos queden trocitos de canela o de limón).

Una vez pasados diez minutos, vamos a combinar la mezcla de leche y harina del paso 1º, con los 600 ml de leche que acabamos de aromatiza. Añadir poco a poco la mezcla de leche y harina a los 600 ml de leche removiendo con las varillas. Tenemos que conseguir una textura cremosa parecida a la bechamel.

Agregar, poco a poco el azúcar, primero una cucharada, y batir, a continuación otra y seguir batiendo, hasta terminar de integrar los 120 g de azúcar.

Forrar un plato o fuente baja de unos 2-3 cm con papel film o papel de horno.

Verter la mezcla en la fuente y cubrir con papel film. Dejar reposar y en cuanto puedas a la nevera. Debe reposar al menos 16 horas.

Al día siguiente, verá que la mezcla ha cuajado y se puede cortar en porciones Además al poner papel film o de horno en la fuente no se nos quedará pegado.

Cortar en porciones cuadradas o rectangulares del mismo tamaño la leche, de unos 4 cm.

Para el rebozado

Prepara dos platos y un cuenco o bol. En el bol bate unos segundos los huevos. En un plato añade la harina que corresponde al rebozado, y en el otro plato papel de cocina

Añadir a una sartén amplia, aceite de oliva suave o de girasol a fuego lento.

Pasar primero las porciones por harina, sacudir un poco para eliminar el exceso.

A continuación pasar las porciones por huevo.

Aumentar el fuego a media temperatura, cuando esté caliente añadir las primeras porciones. Mientras seguimos rebozando las que nos quedan.

Dorar aproximadamente un minuto por cada lado, retirar del fuego y dejar que reposen en el plato con papel de cocina, para eliminar el exceso de aceite.

Dejar que se enfríen y servir, (se pueden acompañar con un poco de azúcar por encima).

