Pimientos rellenos de arroz paso a paso

¿Te parece difícil la receta de pimientos rellenos con arroz? Pues es más sencilla de lo que piensas, y te cuento los pasos para lograrlo. El pimiento morrón tiene un ligero sabor dulce que combina muy bien con el arroz, se va cocinando al horno en el interior del pimiento y queda delicioso. Una receta original que te sirve de primer plato. En otro artículo de Periodista Digital hicimos berenjenas a la parmesana, hoy pimientos rellenos de arroz.

Pimientos morrones de colores: ¿en que se diferencian?

Existen muchas variedades de pimientos, en México superan las 60, pero en España las variedades más comunes son: los pimientos morrones, los choriceros o ñoras, los del piquillo, los verdes o ‘italianos’ y los de Padrón. Los morrones son los más grandes no pican nada y los tienes en varios colores, desde el rojo al verde. Estas diferencias no son más que distintos grados de maduración del pimiento.

El rojo es el que ha madurado, el naranja está casi por madurar, el amarillo un poco menos y el verde es el que aún no ha madurado y se cosecha antes. En la cocina, los verdes son ligeramente más amargos al no haber madurado, mientras que los rojos y naranjas son más dulces al estar más tiempo en la planta. ¿Qué color de pimientos morrones aporta más vitaminas? El rojo que es el que ha madurado presenta mayor aporte de vitamina A 200 microgramos y también 185 mg de vitamina C.

Los precios pueden variar dependiendo de la cosecha y la demanda del producto. Pero suele ocurrir que el pimiento verde es ligeramente más barato que el rojo, debido a que se cosecha antes.

El verde puede estar en un precio por kilo aproximado de 0,84 €, mientras que el rojo en 1.15 € por kilo (estos precios pueden variar ligeramente según la zona de España pero suele haber una diferencia de precio entre el pimiento rojo y el verde).

Pimientos con arroz

Ingredientes

Pimientos morrones (pueden ser de distintos colores) –4 unidades

Arroz grano redondo- 350 g

Lomo de cerdo – 150 g

Tomate natural tamizado – 450 ml

Dientes de ajo – 3 unidades

Pimienta- una pizca

Zumo de limón – 4 cucharadas

Perejil picado –4 ramitas

Sal – al gusto

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Salsa de soja – 1 cucharada

Preparación

Cortar los trozos de lomo de cerdo, sazonar con sal y pimienta y reservar. Picar los dientes de ajo, y cortar el perejil. Añadir a un mortero, junto con dos cucharadas de zumo de limón y dos de aceite de oliva virgen. Majar con la mano del mortero para mezclar los ingredientes. Mezclar el majado anterior con la carne de cerdo. Dejar reposar en la nevera durante una hora. Transcurrido el tiempo de reposo, añadir aceite de oliva a una sartén. Saltear la carne y el sofrito de ajo y perejil durante tres minutos a fuego medio. Incorpora el tomate natural tamizado, junto a una cucharada de salsa de soja. Sofreír durante cuatro minutos sin dejar de remover. Incorporar el arroz al sofrito y remover. Sofreír durante 5 minutos. Apagar el fuego, tapar la sartén y dejar reposar. Precalentar el horno a 180º. Cortar los pimientos unos 4 cm más abajo del pedúnculo, o rabito del pimiento. Retirar las semillas del interior para dejarlos limpios, retira también las semillas de la parte de ‘tapa’ del pimiento que cortamos. Rellenar los pimientos con el arroz que tenemos reservado y colocarlos en una fuente apta para horno. Tapar con la tapa del pimiento, clavar dos palillos para que la tapa quede bien sujeta. Pinchar con un cuchillo o un tenedor los pimiento Introducir los pimientos en el horno, durante una hora a 180 º. Sacar del horno, abrir las tapas de los pimientos y regar con un poco de zumo de limón. ¡Listos para servir!

