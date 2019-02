¿Cómo se hace la mejor ensaladilla rusa de España?

La mejor ensaladilla rusa de España, seguramente para ti, es la que hace tu madre, o la que sueles comer en alguno de tus bares favoritos. Pero para ser precisos , nada mejor que saber el ganador del I Concurso Nacional de Ensaladilla Rusa, que se celebró en San Sebastián Gastronomika en octubre del 2018.

Participaron 12 restaurantes y el ganador fue Tapas 24 y el chef Carles Abellán. En noviembre del 2018 el chef logró su primera estrella Michelin. En Periodista Digital, te contamos paso a paso cómo se elabora esta ensaladilla rusa ganadora del premio.

Los ingredientes que usan en el restaurante son de gran calidad, y en la mayonesa usan huevo pasteurizado que es lo que se utiliza en restauración. En casa puedes usar huevos convencionales.

Si no encuentras las marcas de atún o anchoas puedas sustituir por otras, — pero la receta ganadora de la mejor ensaladilla de España, la de Tapas 24 logra su sabor por esos ingredientes—. Si los cambias seguramente te saldrá rica pero no será el mismo sabor. Si vas a Barcelona no dejes de visitar el restaurante de Carles Abellán, la calle Diputació 269, aparte de la ensaladilla tiene tapas como las patatas bravas o ‘las bombes de la Barceloneta’ que merecen la pena.

La mejor ensaladilla de España, (Carles Abellán en Tapas 24)

Ingredientes para 4 personas

En el restaurante la receta se hace para más personas, esta es una adaptación para 4 personas.

Para la ensaladilla

Patatas Monalisa – 700 g

Zanahorias en manojo – 230 g

Aceitunas gordal – 90 g

Anchoas limpias Lolín –75 g

Atún en lata (marca Galica) –180 g

Piparras encurtidas - 60 g

Pepinillos en vinagre – 60 g

Sal – una cucharada rasa

Para la mayonesa

Aceite de girasol – 307 ml

Aceite de la lata de atún – 75 ml

Aceite de las anchoas – 2.5 ml

Aceite de oliva Mallafré – 6,5 ml

Agua de la aceituna gordal – 25 ml

Diente de ajo – una punta pequeña

Sal – 3 g

Huevos - 2 unidades

Trocitos de anchoas – 25 g

Preparación

Lavar las patatas. Introducirlas en una olla enteras, llenar de agua hasta cubrir. Cocer durante 40-45 minutos o hasta que estén tiernas. Pelar y las zanahorias. Cuando las patatas lleven 10 minutos cociendo, añadir las zanahorias, cocer entre 30-35 minutos hasta que estén tiernas. Desmenuzar el atún en lata y reservar el aceite. Una vez cocidas las patatas y las zanahorias las retiramos del agua y dejamos que se templen un poco. Pelar las patatas, picar las patatas y las zanahorias para que nos queden en trocitos pequeños. Colocar en una ensaladera. Agregar el atún desmenuzado. Para la mayonesa. En un recipiente apto para batidora de mano, colocar el trocito de ajo pelado, los huevos, trocitos de anchoas y la sal. Triturar durante unos segundos. Colar el resultado para que nos quede más fino.Añadir de nuevo a la batidora, agregar los cuatro aceites restantes sin levantar la batidora, cuando vayan tomando consistencia agregar el agua de las aceitunas, verás cómo adquiere una textura cremosa. La patatas y las zanahorias las tenemos todavía calientes, Carles Abellán recomienda mezclar la mayonesa cuando las patatas y zanahorias todavía estén ligeramente caliente ya que ligan mejor los sabores. Picar las anchoas, las aceitunas, las piparras encurtidas y cortar en rodajas los pepinillos. Mezclar todos los ingredientes anteriores, salvo que los pepinillos. Para emplatar, colocar la ensaladilla en un recipiente, cubrir con un poco de mayonesa y decorar con pepinillos y unos picos de pan o regañas.

Notas sobre la receta

La mayonesa es uno de los grandes secretos de esta ensaladilla, si te das cuenta Carles Abellán, aprovecha ingredientes que potencia el sabor, aceite de las mismas anchoas, del atún o el agua de las aceitunas. Son trucos “del Chef”, que podemos usar en casa al elaborar ensaladilla u otras recetas caseras.

