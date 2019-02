Revuelto de verduras fácil

¿Quieres que tus hijos coman más vegetales? Un revuelto de verduras, es una buena estrategia, al mezclar ingredientes que les gustan como los huevos con otros que les atraen menos: las verduras. En otro artículo de Periodista Digital hicimos tortillas originales, hoy revuelto de verduras.

Historia de los revueltos

Los comemos con ajetes y espárragos trigueros, con champiñones o gambas, ¿pero a quién se le ocurrió usar los huevos de esta forma? No existe una respuesta precisa, ya que el único ingrediente necesario para hacer un revuelto son los huevos (se pueden tomar solos o con otros ingredientes).

Las aves como especie son anteriores al hombre en la Tierra, por eso los huevos de todo tipo de aves, son alimentos muy antiguos. Nuestros ancestros en la prehistoria ya comían huevos, de avestruces, y otras aves. El hombre primitivo comía alimentos que encontraba en su entorno. Es probable que al coger huevos de nidos de aves, se diera cuenta que estos no mermaba su producción durante la época de puesta.

Se sabe que la domesticación de aves ocurrió en el 3.200 a. C. en la India. Mientras que las primeras ollas o recipientes para cocinar son del Neolítico (del 7000 al 3.000 a. C). Luego es posible que al existir recipientes para cocinar los hombres primitivos ya hicieran recetas con huevos de avestruz u otros animales que pudieran conseguir. Los registros chinos y egipcios muestran que las aves de corral domésticas eran habituales en el 1.400 a. C.

Con la domesticación de las aves aumentó la disponibilidad de huevos. Se sabe que tanto en la cultura China como en el Antiguo Egipto habían múltiples recetas que llevaban huevos. Parece que este ingrediente no era lo suficientemente interesante como para tomarlo solo, para las clases pudientes. Se cocían para acompañar a otras recetas o se batían para ligar salsas. Seguramente fueron, las clases más pobres que tenían acceso a pocos alimento las que usarán los huevos en preparaciones más simples, cocidos, revueltos o fritos con cualquier grasa animal o vegetal.

Revuelto de verduras

Ingredientes

Huevos tamaño L - 3 unidades

Pimiento rojo - ½ unidad

Pimiento verde -½ unidad

Puerros - 1 unidad

Diente de ajo - 1 unidad

Sal -al gusto

Pimienta - una pizca

Aceite de oliva virgen extra - 3 cucharadas

Preparación

Lavar los pimientos y el puerro, trocear. Añadir aceite de oliva a una sartén, y pochar el puerro y los pimientos durante 5 o 6 minutos a fuego medio. Agregar un poco de sal y pimienta. Batir los huevos unos segundos en un recipiente aparte. Incorporar a la sartén donde tenemos las verduras. Dejar que se vaya cuajando el huevo, luego remover con una cuchara de madera. Cuando adquiera un color dorado a tu gusto, apagar el fuego. Dejar reposar antes de servir, y sazonar con un poco de sal y pimienta.

Notas sobre la receta

Esta receta admite múltiple variantes. Si en lugar de puerros que tienen un sabor suave usas cebollas, por ejemplo. La zanahoria rallada agregada al sofrito le da un sabor dulce. Ajos tiernos y trocitos de setas.

El revuelto con espárragos verdes es uno de los más conocido. Recuerda que los espárragos también los tienes congelados, listos para añadir a cualquier receta. Se añadirían en el punto nº 2 de la receta y sin descongelar. Al estar al fuego durante algo más de 6 minutos se cocinan perfectamente.

