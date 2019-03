Cómo hacer nata vegetal fácil, con 3 ingredientes

¡Prepara esta nata vegetal casera fácil con solo 3 ingredientes! Ideal para acompañar fresas, un flan o para añadir al café. Si eres vegano o te gusta probar alternativas a la nata tradicional, en Periodista Digital te contamos una receta que te sorprenderá.

¿La grasa del coco es perjudicial?

El coco y sus derivados, (leche y aceite) se han puesto de moda, antes era muy difícil encontrar aceite de coco en los supermercados y tenías que comprarlo por Internet. Hoy lo tienen casi todos y el precio ha bajado.

La leche de coco y el aceite tenían mala reputación. Fundamentalmente, por su alto contenido en grasas saturadas. De la mala fama, se pasó a todo lo contrario. “El aceite de coco era bueno para casi todo, para la piel, para el cabello incluso para lavarse los dientes (y no es una tontería, da resultado).

El uso tópico, para pelo, cara o para lavarse los dientes tiene ventajas, pero el uso como aceite alimentario sustituyendo otros aceites como el de oliva no es la mejor opción. El aceite de coco se puede consumir, si, pero de forma moderada, al ser una grasa saturada.

Este tipo de grasas se deben moderar, y se aconseja siempre tomar más grasas mono insaturadas como las del aceite de oliva. Pero eso no significa no se puedan consumir ‘moderadamente’ grasas saturadas. Según Ana Estellés, una experta, licenciada en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. El coco no es un alimento nocivo para el organismo, siempre que se consuma de forma moderada.

En zonas del mundo donde se consume de forma habitual resulta beneficioso y la incidencia en trastornos coronarios es baja. Sin embargo Ana Estellés destaca que siempre es en zonas donde no se consume alimentos procesados, ricos en azúcares y harinas. Por lo tanto si se consume leche o aceite de coco y tu dieta no es rica en harinas, ni azúcares consumir leche de coco o aceite de coco de forma moderada no es perjudicial.

Comparado con la mantequilla que es otra grasa saturada, el aceite de coco resulta más saludable, y en ciertos parámetro se comporta como el aceite de oliva (con respecto al colesterol malo o LDL). Destacando siempre que el aceite de oliva es más saludable. En nuestra receta usamos leche de coco que tiene sobre 16 g de grasa saturada por cada 100 g, teniendo en cuenta que la nata para montar ronda el 38% de materia grasa, la leche de coco tiene menos de la mitad. Si además en lugar de añadir azúcar, endulzas con edulcorante vegetal stevia, la receta tendrá menos calorías.

Cómo hacer nata vegetal fácil, con 3 ingredientes

Ingredientes

Leche de coco – 400 ml o una lata

Azúcar en polvo – 75 g

Zumo de limón – 2 cucharaditas

Preparación

Previo a la preparación

Dejar la lata de leche de coco en la nevera 8 horas (solidifica si está a temperaturas fría la manteca de cacao queda arriba y abajo el líquido). Esta propiedad de la leche de coco es la que nos interesa para crear la nata vegetal. En esta receta para un resultado más fino usamos azúcar o el edulcorante ‘en polvo’. Puedes hacerlo en casa de una forma sencilla, mezcla 100 g de azucar de la receta con una cucharadita de maicena. Luego lo añades a un molinillo de café o una picadora. Tritura durante un minutos haciendo tandas de 50 segundos. Si no tienes picadora o molinillo lo puedes hacer con un rodillo de cocina (lo pasas haciendo fuerza por la mezcla de azúcar y maicena, y lograrás azúcar en polvo). Lo que te sobre lo guardas en un bote con un papel film por encima y lo tapas.

Una vez transcurrido el tiempo de reposo en la nevera, Abrir ligeramente la lata de leche de coco, (suelen tener abre fácil). Dale la vuelta y deja que caiga el líquido. Si no cae, abre por completo la lata y vuelca sobre un colador. Lo que nos interesa para la receta es la parte grasa, no el líquido. Una vez hemos eliminado el líquido, añadir la parte grasa de la leche de coco a un recipiente apto para batidora. Agregar el azúcar (o edulcorante en polvo si prefieres), batir hasta integrar, luego añadir el zumo de limón y mezclar de nuevo. ¡Lista nuestra leche de coco! La puedes conservar en la nevera en un táper varios días.

También te puede interesar

¿Te ha gustado la receta de nata vegetal? En Facebook tienes más para escoger.