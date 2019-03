¿Cómo se prepara el hanami dango?

¿Te gusta la comida japonesa? El Hanami Dango es un postre tradicional de Japón, unos pastelitos que inauguran la llegada de la primavera. En Japón a finales de marzo y comienzos de abril, es momento del Hanami, ‘ver y apreciar las flores’.

El hanami dango imita los colores de las cerezos en flor, es una receta que no puede faltar en esta época, su textura masticable y sus delicados sabores hacen que sea un tradicional obsequio para el postre. En otro artículo de Periodista Digital hicimos cupcakes de chocolate sin azúcar añadido, hoy hanami dango.

Historia del hanami dango

Hay distintos tipos de dango en Japón, como el Anko Dango, o el Mitarashi Dango, pero el Hanami Dango es uno de los más populares. Consiste en un dulce de pasta de arroz, que toma su nombre de la tradición japonesa del hanami o (花 見). Este acontecimiento se celebra desde hace siglos, se cree pudo surgir o en el período Nara (710-794) o en el Heian (794-1185 d.C). Los miembros de la corte imperial de la época se reunía para apreciar la belleza fugaz y delicada de los cerezos.

Japón es conocido por muchas cosas en el mundo, como su cocina o avanzada tecnología. Pero si hay un símbolo que va unido al Japón, es el ‘sakura’ o cerezo. En el arte japonés, en el manga y el anime, los cerezos aparecen muy a menudo.

Para ellos representa una metáfora de la naturaleza efímera de la vida. Las flores del cerezo florece solo por una o dos semanas. El hanami dango se inspira precisamente en las tonalidades que tienen los cerezos en flor, rosa claro , verde suave y blanco. En la actualidad los japoneses siguen celebrando la floración del cerezo y suelen llevarse picnics para comer al aire libre.

Los dango se preparan con varios ingredientes pero el básico es, la harina de arroz. Se usa una mezcla de estas tres: mochiko, joshinko o shiratamako. En algunas versiones más sencillas se usa solo un tipo de harina, la mochiko.

La encuentras en supermercados orientales o en Internet y su precio no pasa de 2 €, así que el postre no resulta caro. El resto de ingredientes son fáciles de encontrar en supermercados. El polvo de té verde yo lo he encontrado en Mercadona, pero también está en otros supermercados bien surtidos.

Hanami dango de tres colores

Ingredientes

Harina de arroz glutinoso dulce ‘mochiko’ – 240 g

Tofu suave – 240 g

Azúcar –120 g

Polvo de té verde matcha –1 cucharadita

Colorante alimentario rojo – unas gotas

Preparación

En un recipiente combinar la harina mochiko, el tofu y el azúcar. Mezclar y dividir en tres partes. Colocar cada una de las partes en un plato. Añadir la cucharada de té verde matcha a uno de los platos. Unas gotitas de colorante rojo (dos o tres) a otro de los platos. El tercero se queda tal cual en color blanco. Mezclar cada masa por separado, (lavándose las manos cada vez que vayamos a amasar un color distinto). Agregar agua a una olla grande, llevar a ebullición. Añadir las bolas de dango al agua y cocinar durante 3 minutos. Retirar del agua, dejar enfriar sobre papel de cocina. Una vez a temperatura ambiente ya puedes introducir un palito como los de ‘pinchos’ combinando los tres colores.

¿Te ha gustado la receta de dangos de tres colores? En Facebook tienes más para escoger.