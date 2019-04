Ensalada de col americana o coleslaw

La ensalada de col o coleslaw es un clásico en Estados Unidos, la toman para acompañar, pollo frito, o costillas de cerdo, también es común como relleno de sándwiches o hamburguesas. En España preparamos ensaladas más ligeras que esta, pero si usas una mayonesa ligera, la coleslaw es mejor opción como guarnición, que unas patatas fritas. En Periodista Digital os contamos el paso a paso de esta ensalada americana.

Historia de la ensalada de col

En el Imperio romano se preparaban ensaladas con repollo desmenuzado y vinagre, pero no fue hasta el 1600 cuando surgió la ensalada de col en los Países Bajos. Se llamaba ‘koolsla’, que pronunciado en holandés suena como ‘cole’. A comienzos del siglo XVIII llegaron holandeses a América y con ellos llevaron sus costumbres y recetas, como la ‘koolsla’ que se adaptó al gusto norteamericano.

En un libro de recetas de 1770 llamado The Sensible Cook: Dutch Foodways en el Viejo y Nuevo Mundo. Figura una receta que mezcla tiras finas de col o repollo, con mantequilla derretida, vinagre y aceite. Sin embargo esta no es la receta tradicional de ensalada de col , que lleva mayonesa, col rallada y zanahoria.

La mayonesa se inventó en 1756, y fue en 1912 cuando Richard Hellman creó su versión de la mayonesa en los Estados Unidos. Aunque la versión con mayonesa es la más popular, hay algunas versiones que añaden apio, col lombarda o manzana rallada, y otras como la Lexington Red Slaw añaden kétchup.

La ensalada de col no solo es habitual en Estados Unidos, también se prepara en Alemania, donde se añade además manzanas ralladas y cebollas. En Italia lleva jamón cocido y pimientos y se llama ‘ensalada caprichosa’. En Rusia y Ucrania, la ensalada de col lleva también zanahoria, manzana rallada y arándanos. Pero no se añade mayonesa sino aceite de girasol.

Ensalada de col o coleslaw

Ingredientes

Col o repollo – 400 g

Zanahoria rallada –100 g

Mayonesa ligera – 150 g

Vinagre de manzana – 80 ml

Miel – 1 cucharada

Sal –al gusto

Pimienta negra – al gusto

Preparación

En primer lugar preparamos la salsa, mezclar en un recipiente la mayonesa, el vinagre de manzana, y la cucharada de miel (que podemos calentar, para que esté liquida). Mezclar estos ingredientes. Incorporar a la mezcla anterior, un poco de sal y pimienta negra. Mezclar de nuevo. Cortar el repollo por la mitad y de nuevo darle otro corte, al estar tan apretado es mejor cortar antes de lavarlo. Colocar en un recipiente con agua y unas gotitas de vinagre, (tiene efecto bactericida), dejar reposar unos segundos y escurrir bien. Cortar la col en tiras finas y reservar. Lavar y pelar las zanahorias, las rallamos con una mandolina o rallador. Mezclar con la col en una ensaladera. Regar las dos verduras con la salsa que preparamos en el punto nº 1. Mezclar la salsa con las verduras con ayuda de dos cucharas, una vez mezclado tapar la ensaladera con papel film y dejar reposar durante 2 horas en la nevera. ¡Lista para servir la ensalada de col!

