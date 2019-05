Alberto Chicote: "Me he pasado llorando dos meses"

El chef Alberto Chicote regresó el 15 de mayo de 2019 a la televisión con una nueva temporada de su programa Te lo vas a comer, de La Sexta.

Como sabréis, el formato tiene como objetivo denunciar las malas conductas en comedores colectivos. El primer episodio de esta nueva etapa analizó qué tipo de alimentación reciben los niños en los colegios de educación especial.

Para promocionar el programa, Chicote acudió el martes a El Hormiguero, de Antena 3. Allí, junto a Pablo Motos, admitió que en ocasiones ha sido muy difícil asimilar lo que estaba viendo... hasta el punto de que ha estado "dos meses llorando".

"Nadie llama a Chicote como punto número uno. Es: yo me he quejado al colegio, yo me he quejado a la dirección, me he quejado a las empresas, me he quejado a la Xunta, me he quejado a todo Cristo Pichichi...".