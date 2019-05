El roast beef, el té y las galletas de jengibre son tres clásicos de la cultura británica. El roast beef, es una de las recetas de carne de vacuno, más antiguas del Reino Unido, ya se preparaba durante el reinado de Enrique VII, fundador de los Tudor, en 1485. Tiene hasta su propia canción "The Roast Beef of Old England", de 1731. En otro artículo de Periodista Digital hicimos, solomillo al Pedro Ximénez, hoy roast beef, receta original.

El roast beef inglés se hizo tan conocido que incluso los franceses, adoptaron el término "les Rosbifs” para la carne asada. En el pasado quienes tenían chimeneas en sus casas asaban la carne durante unas 4 horas, los que n no contaban con chimenea, acudían a los hornos de las panaderías de barrio para preparar su roast beef del domingo.

Con las sobras del roast beef, se preparan sándwiches y bocadillos. La receta de origen británico se extendió a Estados Unidos, y países miembros de la Commonwealth como Australia y Canadá.

Roast beef, receta original

Ingredientes

Redondo o lomo de ternera – 1 kg

Aceite de oliva virgen extra – 80 ml

Sal – a gusto

Pimienta – al gusto

Para la salsa

Apio – 3 tallos

Cebolla – 1 unidad

Ajos – 4 dientes

Zanahoria – 2 unidades

Romero seco – 1 cucharadita

Tomillo seco – 1 cucharadita

Laurel – 1 hoja

Harina – 1 cucharada colmada

Vino tinto – 150 ml

Mermelada de arándanos – 1 cucharada

Caldo de carne – 600 ml

Preparación

La carne es mejor sacarla antes de la nevera al menos 45 minutos. Rociar con aceite de oliva y sazonar con sal y pimienta. Frotar la carne para que se impregne bien de los condimentos. Puedes usar las manos o con una ‘lengua de silicona’ ir frotando por toda la carne. En una cazuela o fuente apta para horno y fuegos (son muy prácticas de los fuegos pueden ir al horno sin tener que usar dos cacharros), añadir un poco de aceite de oliva. Añadir la carne para que se ‘selle’ por el exterior y de esta forma retenga más sabor. Gira la carne para que se vaya haciendo por todos lados. Cuando esté ligeramente dorada por todos lados, la retiramos de la cazuela por unos instantes. Cortar fino la cebolla, el apio, los ajos y la zanahoria. Agregar estas verduras a la fuente o cazuela donde doramos la carne. Incorporar el laurel, tomillo y romero. Sobre esta base de verduras colocamos de nuevo la pieza de carne. Las verduras en el horno se mezclarán con los jugos que desprende la carne y tendremos de forma muy fácil, una salsa espectacular. Hornear a 180º durante 1 hora y 15 minutos. Transcurrido el tiempo de horno, dejar reposar la carne al menos 40 minutos, para que a la hora de servir esté más jugosa. Luego a la hora de servir se calienta un poco y listo. Para la salsa: poner la fuente con las verduras que tenemos en el fondo a fuego medio (retira la hoja de laurel). Añadir una cucharada de harina. Remover. Añadir el vino tinto, la cucharada de mermelada de arándanos el caldo de carne. Remover, y dejar que se vaya cocinando a fuego lento 30 minutos. Transcurrido el tiempo, con una batidora de mano trituramos la salsa para obtener un resultado más fino. Probar y ajustar el punto de sal. Transcurrida media hora, la carne que tenemos reposando habrá desprendido jugos. Los incorporas a la salsa. Cortar la carne en rodajas finas. Acompaña con la salsa, patatas asadas u otras verduras como guarnición.

