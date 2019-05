¿Sabes cuál es la única marca española en la lista de la compra de la Reina de Inglaterra?

En lo que a las bebidas se refiere, ya se conocía que Isabel II es una gran aficionada a los gin-tonic (¿Sabías que Carlota, la primera reina de Inglaterra era descendiente de africanos?).

También, según este libro, «suele beber un vaso de vino tinto o blanco con sus comidas, así como zumo de naranja.

Prefiere la tónica con ginebra o la cerveza al champán antes de las comidas o durante el día».

Además, Oliver revela las pautas sobre donde se deben sentar en la mesa quienes ejercen como anfitriones durante las visitas de la monarca y su marido, segúnr ecoge Iván Alonso en ABC.

«El anfitrión debe tener a la Reina a su derecha y al Príncipe a su izquierda» y «el siguiente invitado masculino más importante debe sentarse a la derecha de la Reina».

Eso sí, para comidas más informales, a Isabel II y a Felipe de Edimburgo «les gusta sentarse uno frente al otro en la mesa».

Tan solo 816 empresas de todo el mundo cuentan con el privilegio de proveer de alimentos y bebidas a la reina Isabel II de Inglaterra.

Y solo una es española. Harveys, la marca premium de vinos de Jerez de Bodegas Fundador, es la única referencia nacional con cabida en la real despensa británica, según recoge Maribel González en expansion.

El secretismo que suele rodear a los usos y costumbre de los reyes de España (durante años fue tabú hablar de lo homenajes que el monarca emérito se daba en los mejores restaurantes del país y poco se sabe actualmente de lo que come, o más bien no come, la reina Letizia) contrasta con la costumbre británica de publicar cuáles son las marcas que surten de alimentos y bebidas al palacio de Buckingham. Gracias a esa política de marketing real, que supone una magnífica publicidad para las agraciadas, sabemos que en la despensa de la reina hay 816 marcas y que solo una de ellas es española: Harveys, la marca premium de vinos de Jerez de Bodegas Fundador.

Para formar parte del selecto club, la mismísima reina Isabel II, o su marido el duque de Edimburgo o su hijo el príncipe de Gales, deben conceder un sello denominado Royal Warrant, símbolo de prestigio y reconocimiento a las marcas favoritas de los tres royals. El té (de las cinco) de Twinings, los cereales de Kellogg's, la sal Maldon o la ginebra Gordon's son algunas de las compañías proveedoras de palacio que cuentan con ese distintivo. Y Harveys es la única española gourmet que se cuela en esta lista de la compra tan exclusiva.

El privilegio viene de largo, ya que las relaciones comerciales entre la marca andaluza de "sherries" y la corona inglesa se remontan a 50 años. Fue en 1969 cuando Isabel II concedió el certificado de garantía real a su vino de Jerez favorito, el Harveys Bristol Cream, que desde entonces se convirtió en el Jerez más consumido de todo el mercado británico. Tal es la afición de la reina por los generosos españoles que llegó a poner de nombre Sherry y Whisky a los dos perros corgis galeses que regaló a sus hijos unas navidades. Sin embargo, su variedad preferida de Jerez no es tan apreciada en nuestro país, donde preferimos los finos y manzanillas.

El Harveys Bristol Cream, 8,50 euros (75 cl), es la mezcla de más de 30 tipos de fino, oloroso, amontillado y Pedro Ximénez. Añejado en botas de roble americano, es un icono de los vinos de Jerez, y según la marca "cada seis segundos se consume una botella de Bristol Cream en el mundo". Con una graduación de 17,5 º, en boca resulta suave, cremoso y añejo, destacando la frutosidad del Pedro Ximénez. En Buckingham Palace se sirve como aperitivo en las salas de espera de las audiencias reales, pero también es un vino ideal para tomarlo como acompañamiento del postre, maridando especialmente bien con heledos y quesos. Eso sí, debe servirse muy frío o incluso con hielo.