¡Sándwich de pollo delicioso y superfácil! Con un adobo que preparas en 2 minutos y le da un sabor especial al pollo. Puedes prepararlo y luego cortar en trocitos para servir como ‘picoteo’, ¡no quedará ni uno! En otro artículo de Periodista Digital hicimos sándwich Montecristo, hoy de pollo.

¿Desde cuándo se preparan sándwiches?

Los sándwiches son un tentempié rápido, fáciles de preparar se pueden comer con ingredientes fríos o calientes, dulces o salados. Surgió precisamente por eso, era una forma rápida de comer mientras se hacía otra cosa.

En el siglo XVIII (1762), John Montagu, cuarto conde de Sándwich, estaba enfrascado en una partida de cartas, no quería abandonar la partida para comer, así que pidió al cocinero, que le sirviera carne entre dos rebanadas de pan, que pudiera comer sin levantarse de la silla. Al parecer sus rivales en el juego al verlo comer, se les abrió el apetito y pidieron ‘’Lo mismo que Sándwich”, y con ese nombre quedó.

Sin embargo aunque no se llamaban ‘sándwiches’, una receta que se preparaba en el siglo I a. C, podría ser ‘el predecesor del sándwich’. Un rabino judío llamado Hillel el Viejo, comenzó una tradición de Pascua. Ponía dos piezas de pan sin levadura (pan ácimo o matzá) y en medio colocaba cordero, hierbas y nueces. No lo comían cerrado sino abierto, sobre cada pieza de pan.

Sándwich de pollo, receta fácil

Ingredientes para 2 sándwiches

Pechugas de pollo gruesa –1 unidad (o 2 si la pechuga es fina)

Pan de molde rebanada gruesa – 4 rebanadas

Cebolla roja – ¼ de unidad

Pepinillos – 2 unidades

Tomate – ½ unidad

Lechuga romana –1 hoja

Adobo del pollo

Dientes de ajo – 1 unidad

Jengibre en polvo – ½ cucharadita

Zumo de limón – El de un limón

Aceite de oliva virgen - cucharadas

Perejil picado - cucharadita

Sal – al gusto

Pimienta – al gusto

Preparación

Preparamos antes el adobo para el pollo. Machaca el diente de ajo, o lo cortas fino, depositarlo en un recipiente, añadir el resto de ingredientes y mezclar. Cortar las pechugas por la mitad y luego en trocitos. En una bolsa tipo Zip de congelación, añadir las pechugas de pollo y el adobo del paso 1º. Cerrar la bolsa y frotar. Dejar reposar a temperatura ambiente al menos 5 minutos. Si quieres que tenga más sabor este paso lo puedes hacer varias horas antes (dejando reposar la bolsa con el pollo en la nevera). Mientras la bolsa reposa aprovechamos el tiempo, tostar las tostadas, en el tostador o una plancha. Es mejor usar pan rebanada gruesa porque luego cuando lo rellenemos con la pechuga vamos a ‘compactar’ el pan con una espátula. Si el pan es muy fino tiende a romperse. Cuando el pan esté tostado, en una plancha a fuego medio cocinamos los trozos de pollo, (los sacamos tal cual de la bolsa, escurrir un poco y a la plancha).Dejar que se doren por ambos lados. Presiona con la espátula para que se hagan bien por el interior. Retirar los trozos de pollo y reservar en un plato. En la plancha apagada (pero aún caliente) añadir rodajas de cebolla roja, de pepinillos y de de tomate. Dejar que se calienten un minuto. Montar el sándwich, colocar los trocitos de pollo, tomate, pepinillo, cebolla roja y un poco de lechuga. Añadir unas gotitas de zumo de limón, un poco de sal y pimienta. Colocar la otra rebanada encima. Usar una espátula o un plato pequeño para presionar sobre la rebanada y compactar el sándwich.

