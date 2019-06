Espaguetis vegetarianos, (fáciles y con mucho sabor)

¿Lo de espaguetis vegetarianos te suena a algo light o insípido? Pues nada más lejos, estos espaguetis son aptos para veganos y vegetarianos y cuando los pruebes no te dejarán indiferente. En otro artículo de Periodista Digital hicimos salsa de tomate especial para pasta, hoy espaguetis vegetarianos.

¿En qué país hay más vegetarianos?

En España no hay datos oficiales sobre el número de vegetarianos. Según la Unión Vegetariana Española, y datos de la encuesta ENIDE del 2011, el porcentaje de vegetarianos es de un 1,5% de la población. Teniendo en cuenta somos unos 47.000. 000 de españoles, nos saldría sobre 705.000 personas. Pero es muy probable sean más, ya que el vegetariano lo es, sino como carne, pero algunos comen pescado, leche, huevos. El tipo de vegetarianos más estricto es el vegano, que no come nada que provenga de animales o insectos (incluida la miel o la gelatina).

En 2017 un informe de The Green Revolution», elaborado por la consultora Lantern, tal como refleja la Unión Vegetariana Española, cifra en un 7.8% la población española mayor de 18 años que es vegetariana.

La India es el país del mundo con mayor porcentaje de población vegetariana, un 38%, según www.worldatlas.com.

Israel es el segundo país con más vegetarianos con un 13%. En Israel cientos de restaurante ofrecen alternativas vegetarianas y veganas. En el 2014 en Tel Aviv se organizó el festival vegano más grande del mundo.

Taiwán con un 12% sigue de cerca a Israel. Incluso existe un movimiento llamado, "one day vegetarian every” qu e fomenta la práctica vegetariana y impulsado por el gobierno.

Italia con un 10% es el cuarto país con más vegetarianos. Cada año aumentan los italianos que se apuntan a comer sin carne. En 2016 desde la ciudad de Turín se propuso una agenda encaminada a la reducción del consumo de carne y el fomento del vegetarianismo.

Austria con un 9% de vegetarianos es el quinto país. En 1999 se fundó en Austria la Sociedad Vegana Austriaca y tanto los vegetarianos como los veganos han crecido en esta país en los últimos años.

Receta de espaguetis vegetarianos

Ingredientes

Espaguetis- 400 g

Tomate natural tamizado – 350 ml

Azúcar – ½ cucharadita

Cebolla - 1 unidad

Dientes de ajo – 2 unidades

Guindilla – 1 unidad

Aceite de oliva virgen extra – 60 ml

Orégano seco – 1 cucharadita

Sal – al gusto

Preparación

Para cocer la pasta como lo hacen los italianos (siguiendo las recomendaciones de la Academia Barilla de la Pasta). Buscamos una olla amplia, nada de usar un cazo pequeño, olla o cazuela donde la pasta quepa sin problemas. La proporción de agua, un litro por cada 100 g de pasta. En nuestro caso 4 litros. La de sal 7g por cada 100 g de pasta, es decir 28 g de sal. No te preocupes si te parece mucho, la sal queda en el agua y luego no agregamos sal. El tiempo de cocción de los espaguetis suele ser entre 7-9 minutos, pero para cerciorarte mira en el paquete de pasta, cada fabricante incluye el tiempo de cocción recomendado. En una cazuela ponemos 4 litros de agua, cuando hierva añadir una cuchara rasa de sal y media y la pasta. Mientras la pasta se cocina, cortar la cebolla, los ajos y la guindilla. Agregar aceite de oliva a una sartén, añadir la cebolla a fuego lento dejar que se ponga transparente unos 4 minutos. Luego agregar los ajos y la guindilla. Sofreír unos dos minutos. Incorporar el tomate natural tamizado, y media cucharadita de azúcar, (para matizar la acidez del tomate). Añadir el orégano seco y cocinar durante 10 minutos a fuego lento. Mientras se termina la salsa cuando la pasta finalice su cocción, escurrir los espaguetis en un colador, — pero reservando un vasito el caldo de cocción de la pasta—. Este es un truco de chef, no agregamos sal pero luego al finalizar la salsa le agregamos varias cucharadas del caldo de la cocción. Finalizado el tiempo de cocción de la salsa de tomate, apagar el fuego, probar y añadir varias cucharadas del caldo de cocción. Verter los espaguetis en la sartén donde está la salsa y mezclar.

