Cómo hacer ciruelas en almíbar

Preparar estas ciruelas en almíbar te saldrá muy barato. Solo tres ingredientes, (y uno es agua). Un kilo de ciruelas te sale por sobre 2.60 euros, y el de azúcar por unos 0,66 €. Se conservan muy bien y te sirven para decorar postres, acompañar cócteles o para regalar. En Periodista Digital te contamos cómo preparar estas ciruelas en almíbar, ¡verás que fácil!

Claves para hacer conservas caseras

Aunque los historiadores no pueden precisar con exactitud desde cuando se preparan conservas caseras, parece fue en Oriente Medio donde comenzaron a elaborarse. La primera mención a frutas conservadas con miel, (en aquél momento no existía el azúcar), está en el libro ‘De Re Coquinaria’ publicado a finales del siglo IV y atribuido a Marco Gavio Apicio un famoso escritor y gastrónomo que vivió durante el reinado de Tiberio a principios del siglo I D. C.

Preparar conservas caseras es sencillo, pero hay que seguir unos pasos.

Escoge frutas que no estén muy maduras. Limpiarlas bien, retirar, huesos, hojas.

Esterilizar los frascos de vidrio, te sirven de otras mermeladas o conservas siempre que se puedan cerrar herméticamente.

Seguir la proporción de azúcar/agua indicada. En este caso 750 g azúcar y un litro de agua. Estas conservas lo son gracias al alto contenido en azúcar. En otros puntos de almíbar se usa la proporción 1:1 (100 ml de agua, 100 g de azúcar), o la proporción 1:2 (100 ml agua, 200 g de azúcar). Ten en cuenta, si rebajas la proporción de azúcar el resultado no será el mismo y tampoco su poder de conservación.

Si sustituyes el azúcar por algún edulcorante apto para la cocción, como el Stevia, le da sabor dulce pero no tiene el poder conservante del azúcar. Si preparas conservas usando edulcorantes guarda en la nevera y consumir antes de una semana.

Las conservas con azúcar una vez tengan la fruta dentro y estén cerradas, etiquetar con la fecha para saber la fecha tope de consumo, como máximo 12 meses en un lugar oscuro y seco.

Cerezas en almíbar

Ingredientes

Ciruelas – 1 kg

Azúcar – 750 g

Agua – 1 litro

Utensilios

Botes de vidrio

Preparación