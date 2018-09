Chabelita revela el motivo por el que Isabel Pantoja no sale de 'Cantora'

¡Virgen Santa... que cruz! Nos referimos a la de ser madre y ejercer, porque lo que le ha caído encima a isabel Pantoja es peor que una gripe mal curada (María Patiño humilla a Chelo Gª Cortés: "Isabel Pantoja te trata como a una empleada del hogar").

Las continuas salidas nocturnas de Chabelita este verano, sus amores y desamores y su tensa relación con su madre han provocado que Isabel Pantoja esté en el centro de todas las miradas ('Sálvame': El 'momento Chabelita' de Piqué con una reportera en la puerta de su casa).

Y más, después de que la cantante concediese la pasada semana una extensa entrevista tras la entrada de su hija en la casa de «Gran Hermano» (Adiós a la amistad: Jorge Javier Vázquez manda a paseo a Belén Esteban por culpa de Isabel Pantoja).

La matriarca parece que ya no puede más. Su hija le trae de cabeza últimamente, como así manifestó en el programa «Sálvame».

La relación con ella es cada vez más fría y distante, y por el momento no tiene pinta de mejorar. Al menos después de las últimas declaracionesde Chabelita en la casa de Guadalix de la Sierra sobre su madre.

No tanto por sus palabras, sino más bien por el hecho de hablar de ella. Pantoja solo quiere pasar desapercibida en los medios de comunicación, algo que su hija no le está permitiendo.

Chabelita ha desvelado ante los millones de espectadores que siguen el reality la razón por la que su madre no suele salir de su casa de Cantora.

«Ella siempre está allí. Mi madre no sale a la calle».

¿El motivo? El fallecimiento de Paquirri.

«Desde que Paco murió, no ha sido feliz y no quiere salir. Yo veo que lo pasa mal por las cosas que dicen».

Dice Chabrelita que su madre no ha podido reponerse de la pérdida.

«Mi madre es muy madre. Se pasa de sobreprotectora. No me dejaba salir de casa sola hasta que cumplí los 18».

No son las únicas palabras que le ha dedicado. Esta misma semana, salía a la luz una entrevista de Chabelita en «Lecturas» de 13 páginas en las que hablaba largo y tendido de su madre (Chabelita Pantoja: "Yo lo he pasado muy mal y a mi madre le he dado todo, hasta dinero").