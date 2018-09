Los #pelandy se nos casan: llegó el día del 'si quiero' para Pelayo Díaz y Andy McDougall

Los #pelandy se nos casan. Desde que anunciaron su boda en las páginas de Lecturas, Pelayo Díaz y Andy McDougall han ido contando los días con mucha emoción y nervios hasta llegar al día de hoy, 22 de septiembre de 2018, el día del 'si quiero'.

Pelayo y Andy llevan juntos menos de un año. El asturiano acababa de salir de una fugaz relación con el modelo Sebastián Ferraro -estuvieron juntos los meses de verano- y en noviembre conoció al argentino.

Lo suyo fue un auténtico flechazo. A las pocos días de conocerse, Pelayo viajó a Argentina para conocer el país de origen de su chico y a la que, a partir de hoy, será su familia política. Después, ambos regresaron a Madrid y comenzaron a vivir juntos. Hace pocas semanas, estrenaron nueva casa y hoy unirán sus vidas para siempre.

No es Andy el primer hombre en la vida de Pelayo ni su gran amor. Ese lugar queda reservado de por vida para David Delfín, el diseñador malagueño fallecido de cáncer el 2 de junio de 2017.

Andy lo sabe perfectamente y, según 'Lecturas', no solo lo respeta sino que le pregunta constantemente por él.

"Andy me pregunta por ti en cada ocasión que puede y me acaricia y sonríe el ver lo mucho que nos quisimos. Y entonces vuelvo a entender que fuimos afortunados de estar en tu vida. De hacer un trozo de camino juntos. Gracias David, quizá no te lo dijimos a tiempo pero tú cambiaste el mundo, nos cambiaste a todos".