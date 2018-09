Anita Matamoros: "Mi madre tiene un problema que es muy pesada"

Anita Matamoros ha protagonizado su primer evento en Madrid. La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha acudido a El Corte Inglés para desvelar sus trucos de belleza donde utiliza los LUNA mini 2 y UFO mini de FOREO.

Además, la influencer ha hablado del paso de su madre por la casa de Gran Hermano VIP y de la actual relación con sus hermanos.

CHANCE: Bueno, Anita, en primer lugar felicidades, imagen de Foreo. ¿Qué tal? Anita Matamoros: Es una maravilla de marca. Yo antes de colaborar con ellos usaba uno de sus productos y me encantaba. Lo sigo usando, son una maravilla, una exquisitez.

CH: De hecho nos acaban de dar una master class de cuidados faciales. ¿Qué producto es el que más te gusta? A.M: Luna, ese de ahí. El mío es el rosita clarito, que además es mi color favorito. Así que fenomenal.

CH: Lo llevas muy bien porque estás acostumbrada. Tienes muchos seguidores, hablas de trucos de belleza.

A.M: Sí. Es un poco mi trabajo. Hablo un poco de todo, de beauty. Esta es una de las marcas con la que trabajo y estoy muy contenta. La gente que la ha utilizado me lo agradecen.

CH: Ahora vas a trabajar a distancia.

A.M: Bueno, me han chivado que hay Foreo en Milán. Fíjate qué bien, a ver cómo lo llevo. Espero seguir a tope aunque sea unos kilómetros más. Tengo muchas ganas.

CH: ¿El italiano lo llevas bien? A.M: Estoy ahí con una aplicación del móvil aprendiendo un poquito pero es fácil dentro de lo que cabe.

ANITA MATAMOROS: "SIEMPRE ME HE SACADO YO LAS CASTAÑAS DEL FUEGO" CH: ¿Te vas sola o conoces a alguien? A.M: Sé de gente que también va a estudiar en la misma universidad de aquí de España. Me ha dicho la sede en España que hay muchos latinos. Conozco a un par de chicas que también van pero voy a vivir sola.

CH: ¿En principio cuánto tiempo vas? A.M: Pues unos 3 años. A ver, realmente Milán está a la misma distancia que Málaga de tiempo. El avión son 2h y 20, estoy al lado. Hombre, también tendré que socializar.

CH: ¿Qué vas a estudiar en estos 3 años? A.M: Voy a estudiar Fashion Business, es el primer año que es más general. Luego Communication & New Media que suena muy repito peor es a lo que me dedico. El marketing de la moda, cómo vender un producto, las estrategias y todo eso.

CH: ¿Te vas ya? A.M: Me voy el jueves, en principio. Sí, no me queda nada. Tengo ganas, en principio luego veo que voy a llegar a casa, llorar y decir que quiero volver. Yo creo que soy bastante independiente, me sé valer por mí misma, siempre me he sacado yo las castañas del fuego. Creo que va a ser una experiencia única.

CH: ¿Te dio tiempo a despedirte de tu madre? Porque a lo mejor no la ves.

A.M: Espero no verla hasta diciembre pero he estado todo le verano con ella a su vera. La semana antes de que se fuera estuvimos todo el día juntas. Estaba encantada porque además, como me operé, tenía que estar en casa de reposo.

CH: ¿Ya te has recuperado? A.M: Estoy bien, espero que nadie me de un abrazo muy fuerte para que no se me salte ningún punto porque tendríamos un problema. Pero yo estoy bien, estoy muy contenta, ha quedado genial. Estoy feliz, ha sido una decisión muy buena y en un momento muy bueno.

CH: ¿Cómo ves a tu madre en GH? A.M: Soy fiel seguidora, estoy sentada en el sofá los martes, los domingos, los jueves. La veo muy bien. Estoy muy contenta porque la mayoría de comentarios que leo por Twitter era que tenían mala imagen de ella y les ha cambiado. Yo estoy muy contenta porque sabía que iba a pasar eso.

ANITA MATAMOROS: "MI MADRE TIENE UN PROBLEMA QUE ES MUY PESADA" CH: Y limpia, que por mucho que diga el Koala.

A.M: No para de limpiar. Mi madre tiene un problema que es muy pesada. Como todas las madres, pero ella, más. Porque repite las cosas y las repite y las repite.

CH: ¿Te verías tú dentro de unos años en un reality? A.M: No, no es el camino que quiero tomar. Nunca digas: "De esta agua no beberé" pero no. Yo con las cosas que hago estoy muy contenta y espero que siga así mucho tiempo y poder dedicarme a eso. No creo que sea el camino que yo tome peor nunca digas nunca.

CH: El otro día se emocionó un poquito porque se cumplía 1 año de la boda. ¿Tú sufres con ella? A.M: Yo sufro a mi manera, sufro como sufro y hasta ahí puedo leer.

CH: ¿Cómo lo estás llevando? ¿A ti te afecta? A.M: Realmente yo llevo mucho tiempo siendo "hija de...", soportando muchas críticas, en el colegio, en la calle. Yo soy muy fuerte ante las críticas pero al final todos somos humanos.

CH: ¿Qué te parece lo que ha dicho Diego? A.M: Yo de ahí no voy a entrar, por favor.

CH: Pero que lleguemos a esto.

A.M: Es que no... no quiero entrar al tema.

CH: ¿No tienes tampoco relación con diego, no? A.M: No.

CH: ¿Y cómo te encuentras después de todo esto? Para desconectar un poco también A.M: Sí, para todo. Creo que me voy en un momento muy bueno y que mi madre esté en la casa me trae tranquilidad.

CH: Con tu padre supongo que hablas con total normalidad.

A.M: Sí.

ANITA MATAMOROS HABLA DE SU RELACION CON DE LAURA MATAMOROS CH: ¿Qué tal Matías? ¿Te has despedido? A.M: Sí, muy bien, monísimo.

CH: A Laura sí que la ves asiduamente, ahora con el niño supongo que...

A.M: Muy bien, es una relación buena.

CH: ¿Te vas soltera? A.M: (Ríe) tengo mis cosas, ahí no, por favor.

CH: A ver si te van a salir pretendientes allí.

A.M: A mí los italianos no te creas que me...

CH: Tienen mucha fama de ligones.

A.M: Por eso, a mi un tío tan pesado no, no creo. No son mi estilo. Nunca digas "de esta agua no beberé" pero no creo.

CH: ¿Tu hermano se pone muy pesado? A.M: Mi hermano se acaba de ir a Maldivas, vive como un rey. Pero me está ayudando un montón, tenemos muy buena relación Javi y yo.