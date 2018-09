Vuelve la pesadilla de los golpistas: los actos con los que Álvaro de Marichalar fustigará a los 'indepes'

Hay que reconocerle que es un personaje pintoresco, pero que viendo como algunos mediotínticos se escondían ante los ataques de los golpistas, también hay que poner en valor su compromiso por España.

El aventurero Álvaro de Marichalar vuelve a la carga y anuncia que será nuevamente el látigo de los separatistas catalanes, tal y como cuenta este 23 de septiembre de 2018 en 'Crónica' (El Mundo).

Marichalar es muy directo en sus palos a los nacionalistas:

Esa banda, como los Torra, los Puigdemont, los Rufianes..., nos ha robado Cataluña, son gentuza, políticos low cost del engaño que no tienen idea ni siquiera de la historia de esa tierra que les vio nacer.

El 1 de octubre de 2018, un año después del fallido referéndum de independencia en Cataluña, Álvaro de Marichalar lanzará un artículo sobre lo que supuso la consulta ilegítima e ilegal.

Del 3 al 26 de octubre de 2018 Marichalar promoverá una manifestación diaria en la plaza de San Jaime, el rey, cuya sangre lleva en las venas. Acción que irá acompañada del reparto masivo delmanifiesto 'Declaración multilateral de independencia'.

En él Marichalar sentencia que:

Cataluña nunca fue una nación; no es una nación, y jamás será una nación. Es mucho más importante que la pretendida y reducida nación nacionalista... Por mucho que Puigdemont y Forcadell nos lo impongan por la fuerza y golpe a golpe.

Marichalar tiene pensado visitar las sedes de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y Òmnium, dos puntales del independentismo en las calles, para "reclamar respeto a la ley y denunciar las falacias y odio que promueven».

En su agenda anti indepe figura también un encuentro con grupos de los CDR:

A ellos me acerco en la calle o visito en sus sedes por sorpresa. Le pagan 1.000 euros a cada uno por quemar ruedas o contenedores, cortar calles o autopistas y montar todo tipo de desórdenes. Ése es el presente y el futuro que han preparado para Cataluña y España. A esos chavales, que en general son buena gente, los han corrompido desde que eran niños.

Y para rematar 2018, manifestaciones en Gerona, Manresa, Barcelona y Mataró, "de donde era mi abuela paterna, por cierto". A lo que habría que añadir un periplo de conferencias por 19 países sobre lo que él llama la "gran estafa catalana" que le llevarán desde Alaska a Berlín, pasando por Canadá y Moscú, EEUU y Reino Unido.

Y nadie financia a Marichalar. Todo lo paga de su bolsillo:

Todo esto sale de mi bolsillo. Soy espartano, así me educaron. No tengo contabilizado el dinero gastado. Recientemente he vendido dos relojes para poder pagar gastos de viajes y estancias.