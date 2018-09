Isabel Pantoja: "Dulce Delapiedra ha sido la mayor decepción de mi vida"

La tonadillera ha vuelto a intervenir en televisión un día después de haber llamado por teléfono a su hija en el programa de Gran Hermano VIP (Arde Telecinco con el 'chantaje' de Mediaset a Isabel Pantoja para que trague con GH VIP).

Y dos desde que Dulce, su ex niñera, arremetiera duramente contra ella (Dulce responde a Isabel Pantoja en 'Sábado Deluxe' sin pelos en la lengua):

"Dulce ha sido la mayor decepción de mi vida, me he sentido traicionada en todo. No sé qué le ha pasado. Cuando ella estaba conmigo no os quería a mi lado ni un solo segundo, se ha matado con todos los periodistas por mí y ahora tiene los teléfonos de toda la prensa, yo no le he hecho nada".

"No se puede dejar a un niño de cuatro años a cargo de una señora que no se encuentra bien".

También ha confirmado que le hizo llegar a Dulce dos nuevas demandas, según recoge informalia:

"Es imposible notificarle nada porque no se sabe dónde vive, llevamos meses detrás de ella, cada vez que ha ido a un programa es cuando la vemos y el sábado mi abogada fue a su hotel. No quería abrir la puerta y tuvo que subir el recepcionista para darle la demanda civil, ya está notificada". "Dulce tenía un contrato de confidencialidad, si ella lo ha perdido yo no".

Isabel Pantoja ha querido matizar algunas de las palabras que facilitó el viernes (Isabel Pantoja hunde a Kiko Hernández al teléfono: “¡Te he visto correr con un susto que te cagabas vivo!”):

"Yo no quiero mal para ella, sé que quiere a mi hija, que quería a mi hijo y que me quería a mí, y fue maravillosa, una mujer trabajadora, estupenda, le dejaba mi casa, mis hijos... todo en sus manos. ¡Fíjate si confiaba en ella! Yo no la culpo de lo que está haciendo mi hija ni mucho menos, porque mi hija es mayor de edad, pero que ella no le aconseja bien".

Y ha dejado entrever que ella no es la única decepcionada con la actitud de la ex niñera y afirmó que no vio su entrevista en Sálvame Deluxe:

"Te lo juro por Dios que no la vi, estaba con mi cosita pequeña y disfruté de él al máximo. La familia de Dulce no puede con ella y su representante la ha dejado. No se puede dejar a un niño de cuatro años a cargo de una señora que no se encuentra bien, en la isla se encontraba perfectamente pero ahora ya no".

La tonadillera ha desvelado que no está viendo el paso de Chabelita por el concurso:

"No estoy viendo el programa, de vez en cuando puedo seguirla, ella no es conflictiva, no la vi mal, no me gustaría que saliera tan pronto pero si tiene que salir pues saldrá yo no estoy votando, hay muchísima gente que la quiere, tiene muchísimos seguidores".

Y ha dejado claro que está preparada para todo tipo de críticas (Las redes, muy cabreadas con Telecinco por "chantajear" a Isabel Pantoja en 'GH VIP'):

"Si yo llamo a mi hija, porque la llamo, si no la llamo no soy buena madre, pues yo quiero a mis hijos exactamente igual y la llamé porque me lo había pedido tres veces ya en el confesionario. Iban a ponerle un trozo de mi intervención del otro día y dije que no, que yo podía hablar con mi hija y estaba deseando que me oiga en directo".

La cantante ha querido dejar claro cuál fue el motivo de su llamada y zanjar los rumores que apuntan a que quería evitar que la organización le pusiera su entrevista:

"Yo hablé de algo que no tiene nada que ver con su concurso, dije que me encantaba verla ahí, porque sé que está bien cuidada, porque lo está pasando bien, conociendo gente nueva, se hará más madura... Pero mi entrevista se la pongo yo en cuanto salga, no hace falta que se la pongáis vosotros". "Llamé con toda mi alma y todas mis ganas porque ella me lo había pedido tres veces desde el confesionario".

Isabel ha confesado que no le gusta Omar, el nuevo novio de su hija ("Será un ser humano extraordinario, pero no me gusta para mi hija") y que no le importaría irse a vivir con ella si se lo pidiera, aunque no le gustaría ser un estorbo en una pareja joven. Además ha desvelado que no ha leído la entrevista que Chabelita le concedió a Mila Ximénez ("La leeré con ella para que me vaya explicando por qué ha dicho lo que ha dicho") pero sí ha confirmado que la joven le prestó dinero en sus peores momentos:

"Claro que lo hizo, como yo se lo he dejado a ella, a mi hijo o a algún amigo cuando lo han necesitado".

Harta de las personas que recuerdan su paso por prisión para 'atacarla', ha dicho que no tiene que defenderse de nada ("Lo que hice lo pagué y se acabó, y he sido la única que lo ha pagado, que tuve que vender mi casa de Madrid para eso") y ha desvelado que Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, le envió "cuatro ramos de rosas de tallo largo para darme las gracias por hablar con vosotros".

VÍDEO DESTACADO: Deleznable el trato que le dispensa Sálvame a Isabel Pantoja