Paula Echevarría: "¿Si me ofrecen un trabajo bueno, qué hago con mi hija?

La confesión es tremenda: "He recibido ofertas, pero nada que sea fácil de compaginar con mi vida porque no soy yo sola. Si me voy a hacer una serie en México, ¿qué hago con mi hija? ¿La traslado cinco meses? ¿Me voy sola y estoy sin verla esos cinco meses? Es complicado. Yo haría cosas pequeñas".

Hay que leer lo que dice Paula Echevarría con detenimiento, porque deja claro que son la niña y sus obigaciones como madre el motivo por el que no asciende laboralmente

La actriz tuvo un comienzo de carrera un poco complicado. Sus «castings» para participar en programas y series de diferentes cadenas televisivas han dejado momentos épicos para el recuerdo

Tras años de duro esfuerzo se puede decir que a día de hoy Paula Echevarría es una de las actrices españolas más reconocidas en el extranjero. Sobre todo después de protagonizar «Velvet»

La serie ha sido todo un éxito en México. Según asegura la revista «Love», este furor ha provocado que quieran contar con ella para alguna serie o película. Sin embargo, la «it girl» no se plantea abandonar España y por el momento se centra unicamente en papeles que pueda interpretar nuestro país:

"Si me voy a hacer una serie en México, ¿qué hago con mi hija?".

Cualquier actor que se precie sabe que la meca del cine está en Hollywood, sin embargo la exmujer de David Bustamante prefiere centrarse en su hija, a la que da absoluta rpioridad.