¿Cuánto pagarías por unas bragas de la ex de Bustamante?

La actriz, presentadora e influencer, Paula Echevarría, más conocida por ser la ex de David Bustamante y la actual pareja del futbolista del Málaga Miguel Torres, le ha dado por poner su ropa usada a la venta en un mercadillo y no, no con fines solidarios.

Paula Echevarría ha decidido hacer limpieza de armario y que mejor forma para alguien ya adinerado que poniéndola a la venta.

En la aplicación Chicfy (el actual mercadillo online más grande del mundo con más de 14 millones de usuarias) podemos ver el perfil de la actriz donde cuelga varias prendas usadas a low-cost que cualquiera puede adquirir, si tienes una 38 de calzado una talla S de ropa, claro.

En principio parece buena idea pero claro, teniendo 2 millones de euros en el banco (como afirmaba Echevarría hace poco) , no es que le escasee el dinero precisamente.

Pero es que hay que ponerse en su lugar, trasladar tal cantidad de ropa a una casa que se está construyendo para ella y su hija ( y a la que se mudará en pocos meses), debe ser un tostón.

Está claro que cuanto más se tiene más se quiere, porque con 2,4 millones de seguidores en Instagram y cobrando hasta 5.000€ por cada post a Echevarría no le llega para ser feliz.