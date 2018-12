Lolita se confiesa con Bertín Osborne: "He tenido que pedir dinero a mi hermana para comer"

Algo tierno tendrá Bertín Osborne, para lograr sin aspavientos que hasta los más 'herméticos' se confiesen con él (El topless de Lolita a sus 60 años).

Mi casa es la tuya, el formato original del programa de Bertín Osborne en Telecinco, volvió este 30 de noviembre de 2018 a la parrilla con Lolita Flores como invitada ('Sábado Deluxe': Lolita anuncia a Vasile que ella también quiere ir a 'Supervivientes').

La hija mayor de Lola Flores habló de su madre, de su vida centrada ahora en el teatro y lejos de la música, y del precio que ha tenido que pagar por pertenecer a una familia de artistas como la suya (El cabreo monumental de Lolita con 'Arde Madrid' por llamar a Lola Flores "la Rosalía de los sesenta").

Lo hizo en uno de los momentos más emotivos del episodio, cuando Bertín Osborne y ella fueron a la playa que hay frente a la casa de Marbella en la que el equipo ha grabado la nueva temporada ( Bertín Osborne: "De un imbécil con carné como Rufián puedes esperar cualquier cosa").

Allí, Lolita se emocionó al recordar a su familia y el presentador aprovechó para preguntar si había tenido que renunciar a algo irrecuperable para ser quien era.

Lolita asintió con gesto compungido y abrazada a Osborne confesó: "A ser libre".

La actriz y cantante aseguró que el hecho de ser un personaje popular, ser un artista o deberse al público "te coarta la libertad".

"Tienes que medir dónde vas, qué dices, quién eres... Y yo soy gitana y soy libre. Me gusta la libertad y me gustaría ser libre de verdad, en todos los sentidos. Amar a quien me diese la gana, andar como me diese la gana, vestirme como yo quisiera, decir lo que se me ponga en el filo de la lengua".