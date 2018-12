Sale a la luz la salvaje bronca que puso fin al idilio de Alfred y Amaia

Es lo que sucede cuando creas un producto artificial, que al principio es muy bonito, pero después se va deteriorando. Y eso mismo es lo que ha pasado con la pareja Alfred y Amaia, estos dos tortolitos que perpetraron uno de lo mayores ridículos para España en el festival de Eurovisión de 2018.

Pareja en lo profesional y en lo personal, su idilio ha durado lo que un caramelo en la puerta de un colegio y todo porque ella se ha encaprichado de un tal Diego Ibáñez, vocalista de la banda Carolina Durante.

Tal y como publica 'La Otra Crónica' (El Mundo) este 1 de diciembre de 2018, los deseos pasionales de Amaia venían de lejos y provocaron que su ya expareja estallase de lo lindo en un acto promocional.

El 23 de noviembre de 2018, la fundación Lucha Contra el Sida presentó su gala People in Red, hasta la que llegaron personalidades como Mario Vaquerizo, Risto Mejide y Carles Puyol. Pero ninguno de estos rostros conocidos llamó tanto la atención como Amaia y Alfred –quienes, además de haber dejado de darse likes, no quisieron posar juntos en el photocall–.

A pesar de eso, la pamplonesa decidió aguantar el tipo y maquillar la incomodidad. "Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido", contestó a la prensa, sin imaginar que minutos después el periodista Enric Bayón grabaría una intensa pelea, el final de la relación.

"Es que me dejas aquí tirado", le reprochó Alfred a Amaia a la salida del Museo Nacional de Arte de Cataluña, cuando ella no intentaba hacer más que calmarlo: "Alfred, por favor, que no voy a dejar de quererte nunca". Sin embargo, Romero, con una personalidad implacable, no permitió que García volviera a aproximarse a ella de modo afectuoso. "No me lo estás poniendo nada fácil. No puedo más", expresó la joven, después de rechazar un beso y presenciar como su ex se rompía entre lágrimas.