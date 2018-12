Bertín Osborne hunde en la miseria a Pablo Iglesias: "Yo no le voto ni muerto y ni borracho de vino"

Pasa por ser uno de esos personajes que tienen a bien decir lo que piensan sin complejo alguno. Bertín Osborne siempre se moja y no tiene empacho en decir lo que le place. Odia los rodeos y en una entrevista que le hacen este 8 de diciembre de 2018 para el suplemento 'La Otra Crónica' (El Mundo) habla alto y claro sobre política.

Confiesa que en su momento votó a Mariano Rajoy:

Sí, le voté. Pero hoy no voy a decir a quién voy a votar... Me joroba que la gente me haya puesto una etiqueta. Yo votaría a cualquier partido que me diera garantías de que iba a mejorar el país. Me da igual si es Podemos o Santi Abascal.

Eso sí, asegura que se reservaría mucho a la hora de votar al líder de Podemos:



A Pablo Iglesias no le voto ni muerto. Ni harto de vino. Sé que lo que él dice es la ruina de este país.

Sobre Pablo Casado apunta que:

Le conozco bastante. Me parece un tipo extraordinario en lo personal. No sé si le ha cogido la cosa demasiado rápido... No lo sé. No le he visto en los últimos cuatro meses. Hablamos antes de ayer y hemos quedado en vernos ahora. Pablo tiene muy claro lo que tiene que hacer, cosa que es importante. Otra cosa es que funcione, pero lo tiene claro.

En cuanto al líder de Vox señala que:

Le conozco perfectamente. Santi es una persona espectacular. Es buena gente, como ni te imaginas. Me produce hasta risa que le llamen de extrema derecha. ¿Por qué hay ese posicionamiento? ¿Por qué no dicen que lo otro es extrema izquierda? Pero conozco a Santi y no ha sido de extrema derecha en su vida. ¿Crees que Ortega Lara es de extrema derecha? ¿O Iván Espinosa de los Monteros, que ése es el más amigo mío? Iván es cojonudo y un tío normal. Es injusto que los califiquen o descalifiquen de esa manera. Luego es una gente a la que hay que escuchar mejor. Tú no puedes poner etiquetas a alguien que vaya en contra tuya. Coño, escúchalos y luego di si no son como yo ni piensan lo que yo.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72