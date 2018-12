La zampabollos Caram no comulga con la última jugada del separatismo: "No haré huelga de hambre"

Va de independentista por la vida. Eso sí, la comida, siendo ella monja, es algo sagrado y eso no se toca. Sor Lucía Caram, la religiosa separatista que vino de Argentina reconoce a 'La Otra Crónica' (El Mundo) este 8 de diciembre de 2018 que a ella la esperan sentada si creen que se va a unir a la huelga de hambre de los golpistas.

Eso sí, ella vende independentismo por los cuatro costados:

Un pueblo tiene derecho a decidir lo que quiere ser, no es ninguna catástrofe. Que me tachen de lo que quieran, Cataluña me ha acogido muy bien. Siento una gran tristeza de tener a gente en la cárcel. Y ahora me duele muchísimo que estas personas estén en huelga de hambre.