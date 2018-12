Pillan a la ex-novia de Brooklyn Beckham, Chloë Grace Moretz, dándose el lote con Kate Harrison

Cuando estás en el foco de atención las 24 horas del día, acaban saliendo a la luz todos tus secretos. La actriz Chloë Grace Moretz (21), que mantuvo una relación con el hijo del David Beckham durante casi dos años, parece haber encontrado de nuevo el amor con la modelo Kate Harrison (27). Unas fotografías en las que ambas se dan un apasionado beso en plena noche demuestran que son algo más que amigas, según informalia.

Chloë Grace Moretz ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al ser fotografiada en actitud muy apasionada con la modelo Kate Harrison. Sucedió hace unos días en Malibú, concretamente en el restaurante Nobu Malibu. Allí, las dos disfrutaron de una cena para dos y a la salida se dejaron llevar por sus instintos antes de continuar la velada en el pub Soho House.

Kate Harrison es una modelo conocida a nivel internacional, quien ha trabajado con agencias de Barcelona, Nueva York, Los Ángeles o Londres. La modelo posó ante las cámaras de la revista Playboy el pasado año.

Por su parte, Grace Moretz, protagonista de películas como Kick-Ass, Carrie o La quinta ola, mantuvo una relación de casi dos años con Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria Beckham. A pesar de que no hubo confirmación oficial de la ruptura, todo parece indicar que pusieron punto y final a su relación tras las fotografías en las que el joven se mostrado muy cariñoso con una joven modelo.

Chloë siempre se ha sentido parte del colectivo LGTBI, porque sus hermanos son homosexuales y durante muchos años ha vivido junto a ellos el rechazo de parte de la sociedad: "La causa simplemente formaba parte de mi corazón y de cómo me formé", dijo en una ocasión.

En una entrevista para Gay Times, Chlöe expresó: "Crecí luchando en su nombre porque me rompió el corazón ver que sí, que pueden defenderse, pero la gente no les escucha. Así que, con su bendición, me encargué de salir a hablar sobre esto y decirle a la gente: 'Oye, ser gay no es un problema en absoluto. Siéntete orgulloso, sal a la calle y levanta la bandera. Sé parte de la comunidad".