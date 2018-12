Nuria Marín posa con gafas y sin maquillar y las redes arden

Las redes están muy pendientes de los famosos y de los presenatdores de la tele. Nuria Marín (37), ha publicado una fotografía en su Instagram donde aparecía con gafas y sin una gota de maquillaje. Las redes se llenaron de desafortunados comentarios como "Pareces más vieja" o "Qué fea estás sin maquillar". La periodista hizo un alegato a favor de la belleza natural: "Es necesario denunciar estas cosas, ya está bien, hay mucha crueldad", según informalia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, cuando Nuria Marín publicó varios stories de camino a su gimnasio con un moño, las gafas y sin maquillar. Minutos después, recibió un aluvión de críticas y comentarios crueles a los que ella hizo frente con un alegato por la belleza natural: "Hay mucha gente en las redes que lo único que tiene que hacer en todo el día es salir "moni" en una foto, en un storie y haceros creer que esa es la realidad. Pues no es verdad, ¡os están timando!".

La presentadora le plantó cara a los haters: "Hay que estar muy amargado para entrar a las ocho en Instagram y decirle a alguien que sale poco favorecido. En serio, los que me habéis escrito diciéndome eso, os compadezco". Nuria desveló que le habían llegado comentarios como "qué fea sin maquillar", "pareces más vieja", "no pareces la misma"... y reflexionó sobre la frustración que se produce cuando alguien sube una foto al natural y sea rechazada: "¿No creéis que en el fondo os hago un favor saliendo fea porque así hago más guapa a otra gente?".

"Sé que voy despeinada, que las gafas no me quedan igual de bien que ir sin gafas, ¿pero qué hago? ¿Sólo subo stories cuando estoy en plató maquillada? ¿Qué mierda de dictadura es esta en la que tenemos que estar guapas todo el día? Es que me cabrea, en serio", comentó Marín que le añadió un toque de humor a su publicación para quitarle hierro al asunto: "La próxima vez que vaya al gym me pondré las pestañas postizas, el colorete, la base de maquillaje, el rimmel y hasta los zapatos de tacón: ¡Bien guapa para entrenar!".