La Duquesa de Alba: "Jesús Aguirre y yo jodemos todas las noches"

Hay gente para todo (La exnuera de la duquesa de Alba: "Jesús Aguirre sentía un enorme desprecio por el género humano").

Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, duque consorte de Alba (Madrid, 9 de junio de 1934 - ibídem, 11 de mayo de 2001), fue un editor literario, escritor y académico español. Su formación académica se desarrolló hasta ser ordenado sacerdote católico, y tras abandonar el ministerio ocupó los puestos de director literario de la editorial Taurus y director general de Música del Ministerio de Cultura (1977-1980).

El 16 de marzo de 1978 contrajo matrimonio con Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba y jefa de la Casa de Alba. En 1986 pasó a ocupar el sillón "f" de la Real Academia Española. (Así se convirtió el ex jesuita Jesús Aguirre, segundo marido de Cayetana, en la pesadilla de la Casa de Alba).

Tranquila y con su característica voz pasada, Eugenia Martínez de Irujo le confesó a Jesús Calleja en su programa:

La frase fue una auténtica bomba y venía a desmitificar cara al público no solo al segundo marido de su madre si al segundo matrimonio de la duquesa de Alba, el que contrajo con el ex cura.

La sentencia fue ratificada por otros dos hijos de la duquesa. Cayetano añadió: "Jesús fue nefasto para nosotros". Según su hermano Fernando, más diplomático y benévolo, "era una persona retorcida" (La Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart ha fallecido a los 88 años).

Eugenia volvía a sacar a la luz el personaje más oscuro y complicado de la vida sentimental de su madre.

Y si mucha gente de la calle creía todavía en la versión oficial del ingenioso, cultísimo, mordaz y enamorado segundo marido de Cayetana, los que le trataron o conocieron a la familia, supieron desde que empezó su relación con la duquesa en el verano de 1975, que Jesús era un personaje entre perverso y divertido, trepador y acomplejado por sus orígenes de hijo de madre soltera en una Cantabria de rancias costumbres y con secretos en su vida privada que no se pueden publicar, según recoge Martín Alegre en Informalia.

De ahí que cuando Cayetana comunicó a los íntimos su intención de casarse con aquel hombre, tan opuesto a los aristócratas y la alta sociedad entre la que se movía desde que la parieron, su pariente Hilda Fernández de Córdoba, duquesa de Montellano y madre de los hermanos Carlos y Fernando Falcó, le dijo a su sobrina:

Y Cayetana ofendida, contestó que daba fe de la hombría de su prometido.

El escritor y columnista del diario El País Manuel Vicent, conocía al ex sacerdote Jesús Aguirre, al que atribuye verbo incisivo y sentido del humor, y al que describe como cáustico y certero, además de ameno, deslumbrante y cruel.

Como director de la editorial Taurus, Aguirre y Vicent compartían los círculos intelectuales y progresistas del antifranquismo en el tiempo en que nació el periódico El País, fundado en 1976.

En una recepción del premio Cervantes donde estaba el rey Juan Carlos, Aguirre se abrió paso entre la gente para acercarse al monarca acompañado de Vicent y le dijo al rey:

Eso sin que Vicent tuviera la menor idea de lo que estaba diciendo. Y don Juan Carlos le respondió:

Manuel Vicent tardó muchos años en escribir esa biografía. Lo hizo después de la muerte del XVIII duque de Alba (consorte) y no era el libro que hubiera satisfecho la inmensa vanidad de su protagonista.

Aguirre el Magnífico retrataba a un personaje digno de La corte de los milagros de Valle Inclán, un exquisito esperpento del que contó cosas como ésta:

Este pasado lunes y aprovechando el eco de las declaraciones de Eugenia Martínez de Irujo sobre su padrastro, Vicent escribió un artículo en El País sobre Aguirre que encabezaba así:

Y a continuación, con su admirable prosa, que le acredita como uno de los grandes columnistas actuales, Vicent desmonta en su artículo el mito del duque que trajo amor, pasión, orden y felicidad a la Casa de Alba.

Este perfil ya fue negado categóricamente por una indignada duquesa Cayetana en 2011, diez años después de la muerte de Jesús Aguirre, cuando Vicent publicó la biografía, que tituló, Aguirre el Magnífico. En una carta abierta dirigida al biógrafo, la viuda del duque consorte escribía:

"Parece mentira que usted haya tenido la osadía de ridiculizarle después de su muerte; y ya que no puede contestarle, lo hago yo. Lógicamente, a lo largo de la lectura del libro se confirmaron mis sospechas, ya que no cabe duda de que resulta más fácil y supongo que más vendible cargar las tintas en determinadas cuestiones y liquidar en apenas dos líneas unas trayectorias vital e intelectual nada desdeñables ( ) Ignoro el grado de conocimiento o de amistad que pudo unirle a mi marido, pero resulta evidente que no fue lo suficientemente profundo, ya que el retrato que pinta en su libro es el de un personaje que me resulta desconocido, porque durante 20 años fui la mujer más feliz del mundo; nunca conocí un hombre tan apasionado e inteligente; fue un gran duque y gran hombre. A lo largo de ese tiempo de convivencia pude conocerlo íntimamente y, desde luego, tuve la oportunidad de valorar y de querer la gran riqueza de matices de su personalidad y sus grandes servicios a la Casa de Alba que, en mi opinión, no ha sabido o no ha querido reflejar en su libro ".