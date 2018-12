Un irreconocible Miguel Ángel Muñoz huye como un conejo al ser preguntado por Ana Guerra

Son las cosas del amor. Desde que se separó de Manuela Vellés, Miguel Ángel Muñoz ha estado buscando de nuevo a la chica que le devuelva la ilusión en el amor, aunque sin suerte y no precisamente por ausencia de pretendientas.

Pese a todo, le han relacionado con varias mujeres, aunque dos son los nombres que han resonado con fuerza en los últimos meses: la joven actriz Michelle Calvó, de 24 años, y la triunfita Ana Guerra.

Aunque ninguna de las dos se confirmó por ninguno de los protagonistas, lo que sí es cierto es que cada vez cobra más fuerza la «estrecha amistad» que mantiene con la cantante.

Desmintieron la relación desde el principio, pero luego dieron la callada como respuesta.

Así ocurrió de nuevo el pasado 17 de diciembre de 2018 durante la alfombra roja del Festival MIM Series, en la que el actor era uno de los protagonistas estrellas por una doble nomicación, como Mejor Serie de Drama y Mejor Actor de Drama por «Presunto Culpable».

Con un radical cambio de look, que costó reconocer al actor, posó sonriente a los periodistas:

«Este look afeitado y este pelo Corresponden al rodaje de «Crack 0» que tiene mucho sentido y yo interpreto el personaje del moro y no tenía barba. No sé qué hacer con todo el pelo que tengo pero lo estamos pasando muy bien».