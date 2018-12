Las Kardashian cada vez más 'ricas' gracias a sus culos, ahora deciden esto

Resulta del todo incomprensible y paradójico que en una época donde tantas feministas luchan por lo que ellas violentamente llaman el "empoderamiento de la mujer" lo que realmente triunfa son estas "mujeres florero", recauchutadas; famosas por sus enormes culos y senos, aderezados con grandes dosis de estupidez impostada, porque de tontas no tienen ni un pelo, lógicamente. ¡Habría que hacérselo mirar!, o no, a saber. (Las fotos del 'cuerpazo' de las Kardashian hace 24 años).

Un simple tweet de Kylie Jenner sobre un producto puede convertirlo en oro o hacer que su valor caiga en picado en la bolsa. Ese es el poder financiero en la era de las redes social. Nos guste o no, es imposible ignorar a las mujeres Kardashian en esta globalización digital. Ninguna otra familia personifica como ellas la celebridad móvil. Su éxito, su marca es famosa y peligrosa para sus enemigos, radica en sus millones de seguidores. Gracias a la matriarca del clan, Kris Jenner, la momanager de sus cinco hijas, las jóvenes han amasado una fortuna combinada que supera los mil millones de dólares, según recoge María Estévez en ABC. (El bikini imperceptible con el que Kim Kardashian incendió Instagram)

Un imperio construido sobre la nada. La fortuna de Kris se acerca a los 400 millones de dólares de las comisiones de sus retoños, la de Kim ronda los 350 millones, Kyle con su compañía de maquillaje alcanza los 900 millones de dólares según Forbes, y Kendall se mantiene como la modelo mejor pagada del año con 22 millones, sumando una fortuna personal de 200 millones de dolares. Tras la publicación del video sexual de Kim, se dice que lo coló Kris en los medios, se estrenaría ocho meses después la primera temporada de su reality, «Keeping Up with the Kardashians». Con el éxito del programa llegarían los 166.8 millones de seguidores de Kim en Instagram y Twitter, superando con creces a Paris Hilton y Lindsay Lohan, jóvenes con estrategias similares que, sin embargo, no contaban con Kris Jenner de momanager.

Ser Kim Kardashian West no es fácil, dueña de una compañía de maquillaje es la quinta persona más seguida del planeta en Instagram. Sus Kimojis y su juego Kim Kardashian: Hollywood generaron cerca de dos millones de dólares en cinco días.

Tras Kim, las hermanas Jenner son las más populares de la familia. En el 2018, Forbes clasificó a Kendall como la modelo con mayores ingresos del mundo y nombró a Kylie como la celebridad más joven con mayores ingresos. A sus 21 años, Kylie está considerada la empresaria joven más poderosa de Estados Unidos. Su compañía de cosméticos lanzó hace dos años un kit labial que ha superado los mil millones de dólares en vetas. Forbes valora su compañía, que desde entonces ha agregado otros cosméticos como sombra de ojos y corrector, en casi 800 millones de dólares. Jenner posee el 100% de ella.

Agregue a eso los millones que ha ganado con programas de televisión y productos de promoción como los zapatos Puma y la ropa PacSun, cerca de 60 millones de dólares en dividendos después de impuestos que ha tomado de su compañía, y ella tiene un valor conservador de 900 millones de dólares, la cuarta entre las mujeres autodidactas más ricas de Estados Unidos. (Estimamos que Kardashian West, de 37 años de edad, tiene un valor de unos 350 millones). Pero no solo está haciendo historia como mujer. Otro año de crecimiento la convertirá en la multimillonaria más joven de su historia, masculina o femenina, superando a Mark Zuckerberg, quien se convirtió en multimillonario a la edad de 23 años.

Kendall Jenner mantiene su rango como la modelo mejor pagada del mundo. De acuerdo a Forbes, Kendall superó a modelos como las hermanas Hadid y Gisele Bündche. La joven de 23 años ganó dinero con sus apariciones en la pasarela, así como con sus contratos de publicidad con Estee Lauder, Adidas y Calvin Klein. También consigue una suculenta porción de las apariciones en el reality show.

En última instancia, todas sus fortunas se derivan del mismo lugar: «Las redes sociales son una plataforma increíble por el fácil a mis fans y a mis clientes» admite la mejor de las Jenner.

Las mujeres de Kardashian-Jenner están más allá de la mala prensa. Sus 621.82 millones de seguidores en Instagram y Twitter las convierten en las influencers más poderosas del mundo. Con 17.38 millones de «me gusta», la foto que anuncia el nombre del bebé de Kylie es la imagen de Instagram «más admirada». De las 10 imágenes más populares de todos los tiempos, tres son de Kylie y una de Khloe. Si las redes sociales son la nueva religión, las hermanas Kardashian-Jenner son sus diosas. Esta es exactamente la razón por la cual la marca de celebridad Kardashian es la más poderosa, tras la del presidente Donald Trump, que utiliza el mismo argumento de autopromoción que ellas.

Sin embargo llega la hora de renovarse; Kim, Khloe, Kourtney y Kylie Jenner han anunciado a través de un comunicado conjunto que en 2019 cierran un capítulo de sus vidas al cerrar las aplicaciones que cuentan sus vidas a modo de blogs. «Hemos tenido una experiencia increíble conectando con vosotros en los últimos años pero hemos tomado la decisión difícil de no seguir actualizándolas el año que viene. Espero que hayáis disfrutado de este camino tanto como nosotras y estamos deseando que llegue el siguiente paso». Las hermanas tenían aplicaciones móviles que costaban 2,99 dólares por mes. Una para cada hermana. Cada aplicación tenía su propio contenido, con fotos exclusivas, recomendaciones de música, dietas y vestidos que usaban para las fiestas. El poco seguimiento de estas app y la caída en picado de los ratings de su programa puede significar un cambio importante en las vidas de estas visionarias empresarias.