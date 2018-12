Paula Echevarría: "Penca, no te pases que este es mi novio"

Todo lo que hace y dice Paula Echevarría es noticia, tendencia, e incluso moda.(Paula Echevarría y Miguel Torres presumen de amor cogiditos de la man).

La actriz ya se encuentra en Candás, Asturias, para disfrutar de las festividades navideñas junto a los suyos.

La «influencer» pasará estos días separada de su pareja, el futbolista Miguel Torres, quien se ha integrado a la perfección en el círculo de amigos de la ex de Bustamante hasta el punto de compartir con ellos buenos momentos aunque su pareja no esté presente.

Muestra de ello fue la fotografía que Ali Promesas, directora creativa de «Dolores Promesas» y una de las grandes amigas de la intérprete, subió a su perfil de Instagram y en la que posaba junto a Torres.

En la imagen, Ali Promesas escribía «@paueche te echamos de menos» para compartir el bonito recuerdo con su amiga.

La actriz, sin embargo, respondía con una cariñosa advertencia:

«Penca, no te pases que este es mi novio».

Note el lector el tono amistoso con el que Echevarría se dirige a Promesas al llamarle «penca», sobrenombre cariñoso con el que la actriz asturiana se dirige habitualmente a su grupo de amigas, según ABC.