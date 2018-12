¿Has visto el alegato de la hija de Paz Padilla a favor de ir sin sujetador?

Lo ha compartido en la redes sociales, aunque hay que decir que los médicos no piensas lo mismo. Anna Ferrer Padilla, youtuber e hija de la conocida presentadora de Sálvame (Telecinco) Paz Padilla, se ha confesado en su última publicación de Instagram, en la que se ha marcado todo un alegato en favor de ir sin sujetador, según huffingtonpost.

Padilla, de 21 años, asegura que lleva "muchos meses" sin usar esta prenda -y como ejemplo acompaña su texto con una fotografía suya en la que se aprecia que no la lleva-. "¿Y sabéis qué? Me siento muchíiiiiiisimo mejor. No sé muy bien por qué pero más allá de estar mil veces más cómoda, me hace sentir libre y feliz", escribe.

La youtuber asegura que sólo se pone sujetador de cuando en cuando y el hecho de ir sin él le ha supuesto "estar mucho más a gusto" con su cuerpo y "mil veces más segura".

En un día su reflexión supera los 16.700 me gusta y los 200 comentarios, algunos como éstos:

A mí nunca me gustó usarlo y me criticaron mucho por ello pero ole ole y ole por publicarlo

Lo mejor es sentirte libre y querernos utilizando sujetador o sin utilizarlo

Estás divina con él y sin

Yo odio el sujetador. Me estorba, haces muy bien

Me parece genial que no lo uses, a mí hay veces que me entran ganas pero eso de que se me noten los pezones no me mola nada, no me siento cómoda 😂😂 Para dormir sí que no lo uso. Bravo por ti 👏🏻👏🏻

Jajaja yo no llevo casi nunca y es una liberación y llevo así 48 años

Pues yo estoy muy contenta con mi sujetador. Lo que no soporto es ir sin él

Yo también llevo un par de meses en los que hay días que no me lo pongo, y me siento mejor, más empoderada, más libre y cómoda, más lejos de los cánones de la sociedad