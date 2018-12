Así era Pilar Rubio antes de ser famosa: ¿Seguro que no se ha operado algo?

Sin duda, es una de las mujeres más guapas de la televisión. Pero, ¿ha sido siempre así de bella? (¿Todavía no has visto el vídeo de Pilar Rubio haciendo ‘playback' del que todo el mundo habla?)

A sus 39 años recién cumplidos (el pasado 17 de marzo), Pilar Rubio, la actriz, presentadora y actualmente colaboradora del programa de Pablo Motos "El Hormiguero", luce un cuerpo esbelto y que parece mantener en buena forma, y como ella siempre ha dicho esto se debe a la cantidad de deporte que practica. [VÍDEO] Cuando Pilar Rubio pilló ‘alegre' y de fiesta a Jorge Javier

A pesar de que muchos lo han insinuado, ella niega rotundamente el haber pasado alguna vez por el quirófano, para hacerse una 'restauración'.

"No me he hecho nunca una operación de cirugía estética".