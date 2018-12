Esta anciana recibe una carta escrita a mano por su prometido desaparecido hace más de 70 años

Phyllis Ponting, una anciana de 99 años, recibió una carta de amor escrita a mano por su prometido, Bill Walker, hace más de 70 años, antes de desaparecer durante la Segunda Guerra Mundial. La misiva describe la reacción de su exnovio después de que ella aceptara su propuesta de matrimonio, según reportaron medios británicos este fin de semana, según rt.

Ponting perdió las esperanzas cuando no tuvo más noticias de su novio a principios de los años cuarenta. Ella pensó que el joven enamorado tal vez se había arrepentido de su decisión pues nunca más tuvo noticias sobre él.

La carta fue encontrada por un grupo de arqueólogos junto a otros 700 escritos en el barco de carga SS Gairsoppa, hundido en el fondo del océano Atlántico en 1941 en la costa irlandesa. El buque era conocido por transportar el "mayor tesoro de metales preciosos" de la historia.

Uno de los especialistas del museo ha señalado que se trata de la mayor colección de cartas encontrada de la época y que gracias a la falta de luz y oxígeno en las profundidades del mar, fueron perfectamente preservadas.

