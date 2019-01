"Oh no, es 2018 otra vez": Australia se queda 'atascada en el pasado' en plena celebración de Año Nuevo

En plena celebración del Año Nuevo en la ciudad más poblada de Australia, Sídney, se ha producido un error tipográfico que hizo que en uno de los pilones del emblemático puente de la bahía de Sídney se iluminara la frase "¡Feliz Año Nuevo 2018!" en vez de 2019, según rt.

Muchos tomaron con humor esta situación. "Oh no, es 2018 otra vez", escribió una internauta, mientras que también hubo comentarios que apuntaron a los paralelismos con la película sobre el Día de la Marmota ('Atrapado en el tiempo en España', 'Hechizo del tiempo' en Hispanoamérica), una comedia de 1993 en que el protagonista Phil Connors (interpretado por Bill Murray) varias veces vuelve a vivir el mismo día.

Anna McInerney, la responsable de la organización del evento, indicó que a su equipo no le fue de agrado el error, pero se lo tomaron con humor. "Se necesitan 15 meses para organizar un evento de este tamaño y escala", remarcó, citada por el periódico The Sydney Morning Herald. "Fue un error, pero podemos aclarar que en realidad estamos en 2019", mantuvo. "Centrémonos en las grandes cosas que sucedieron anoche, no hubo incidentes a pesar de un poco de truenos", apuntaló.

En las celebraciones de Año Nuevo en Sídney se usaron 8,5 toneladas de fuegos artificiales, más de 100.000 efectos pirotécnicos individuales y 35.000 cometas, con un costo de 5,78 millones de dólares.