Almudena Cid no logra contener las lágrimas en 'Pasapalabra' tras este mensaje a Christian Gálvez

Emeciones a flor de piel en el porgrama. Ha vuelto a ocurrir: Almudena Cid y Christian Gálvez han protagonizado un momento que se recordará durante mucho tiempo en Pasapalabra. El presentador y su pareja, que ha acudido como invitada al concurso de Telecinco, han vivido un momento muy romántico al que ha seguido un reto de Gálvez a quienes le han atacado como "intruso" en la última polémica por su labor de comisariado en una exposición sobre Leonardo Da Vinci, según huffingtonpost.

Cid ha roto el protocolo habitual del programa y, cuando Gálvez iba a preguntar a los invitados por sus proyectos, se ha levantado y se ha colocado de pie al lado del presentador. "Sé que estas cosas no te gustan nada...", ha dicho entonces, antes de pronunciar un cariñoso mensaje de apoyo y agradecimiento.

"Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me habías podido ayudar porque era algo que tenia que superar yo y transitar yo. Pero gracias a las personas que te han atacado y te han tratado de forma injusta, me he dado cuenta de todo lo que has hecho y de cómo eres un referente para mí", ha asegurado la exgimnasta. Puedes ver aquí el momento completo