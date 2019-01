Así es la nueva ilusión óptica que revoluciona las redes sociales

Ponte a prueba con esta ilusión óptica. El debate que generó el vestido que revolucionó las redes sociales sobre si era azul o dorado, abrió una nueva vía a las ilusiones ópticas. El último reto en sumarse a esta tendencia ha sido el tuit de la nanotecnóloga Michelle Dickinson que adjuntaba una imagen que contenía unas barras negras y blancas, según ABC.

Aunque en principio esta fotografía pueda parecer simple, el «truco» se halla en sacudir la cabeza. Es entonces, cuando algunos pueden ver a un gato. No obstante, hay otros que a pesar de las instrucciones de Dickinson siguen sin encontrar a felino y otros que lo ven sin agitar la cabeza o el móvil.

El tuit, que acumula casi 2.000 me gusta, cuenta con numerosas reflexiones de los usuarios que han quedado atónitos sobre esta ilusión óptica. «¿Soy especial? Puedo verlo sin hacer nada. En UNI participé en un estudio sobre imágenes ocultas y ahora me estoy dando cuenta de que soy una especie de Hulk para las imágenes de los ojos mágicos?». Y otros ayudan a aquellos que no lo ven: «Pon tu teléfono a unos metros de distancia para verlo», sostenía uno de ellos.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t