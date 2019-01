¿Sabías que llevas toda la vida haciéndolo mal: Aclarar los platos antes de meterlos en el lavavajillas?

Damos por hechas cosas que están mal. Lo hacemos por intuición o por costumbre, pero lo cierto es que la mayoría, antes de meter los platos en el lavavajillas los remojamos en el fregadero, según sq.

Sin embargo, tienes que saber que si tu lavavajillas es moderno (cinco años o menos) lo único que estamos consiguiendo es que el electrodoméstico se esfuerce menos en limpiar la vajilla.

¿Por qué estos lavavajillas funcionan mejor con los platos sucios?

Cómo hemos dicho antes, si el electrodoméstico tiene menos de cinco años lo único que ocurre es que se esforzará menos en limpiar la vajilla, tal y como explica el portal MyRecipes. Esto es debido a las dos siguientes razones:

Los electrodomésticos actuales cuentan con sensores que analizan la suciedad y ajustan los ciclos de lavado basándose en esos datos.

Es por esto que si introduces platos "medio limpios", el lavavajillas se esforzará menos el lavarlos. Pero eso no es todo, las partículas de detergente necesitan suciedad a la que agarrarse para tener un mayor efecto ya que están diseñadas para pegarse a la grasa y expandirse, así que si el cubierto/plato está limpio no tendrán dónde agarrarse y resbalan por la superficie sin hacer nada. También debes de tener en cuenta que la mayoría de estos aparatos cuentan una función de prelavado, así que darles un lavado previo no tiene sentido.

¿Qué debemos hacer? lo más ecológico es retirar los restos sólidos de comida con una servilleta

Otra cosa que hay que considerar es lavar siempre cuando esté lleno, "se ahorra agua y energía, porque el agua para lavar se calienta a 65ºC", dice el portavoz de la OCU. Por último, para ahorrar, hay que aplicar las dosis correctas de detergente: "si ponemos menos de lo que necesita el lavavajillas no eliminará la suciedad, pero si ponemos más estamos tirando dinero".